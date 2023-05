Destiny 2: La Forma Ultima, primo trailer per l'espansione finale dell'FPS di Bungie

Con il PlayStation Showcase, Bungie ha ufficialmente svelato il suo futuro da studio di sviluppo 'multi-titolo': la software house di Bellevue andrà oltre Destiny 2 lanciandosi in un nuovo progetto, il primo in oltre 10 anni. Parliamo naturalmente di Marathon, sparatutto PvP di nuova generazione ambientato nello stesso universo fantascientifico che venne inaugurato nel 1994.

Volendo parlare di Destiny 2, tuttavia, anche per lo Shared World Shooter c'è stato un importante annuncio. È stato infatti presentato il trailer di anteprima de La Forma Ultima, prossima e ultima espansione che concluderà in maniera definitiva la saga di Luce e Oscurità. Per i fan del franchise si tratta di un filmato a dir poco emozionante, il motivo è presto svelato.

NB : continuando a leggere potreste incappare in alcuni spoiler sul contenuto del suddetto trailer e sugli eventi conclusivi della Campagna di Destiny 2: L'Eclissi (Lightfall).

La Forma Ultima: il ritorno di Cayde-6?

Il trailer di The Final Shape - titolo originale dell'espansione - vede protagonista Ikora Rey, Avanguardia degli Stregoni, intenta a conversare con un individuo misterioso.

Questi altri non è che Cayde-6, storico personaggio della saga che, per motivi di trama, è rimasto assente dalle scene per alcuni anni. Durante gli eventi de La Forma Ultima assisteremo al fatidico ritorno dell'ex-Avanguardia dei Cacciatori: per l'occasione, Bungie ha inoltre annunciato che l'attore Nathan Fillion (Firefly, Castle) impersonerà nuovamente Cayde-6.

Al momento non ci è dato sapere in che modo Bungie inscenerà il ritorno di questo personaggio, ma la community di Destiny 2 ha già elaborato diverse teorie - alcune più o meno fantasiose, altre decisamente realistiche. Osservando il trailer, in cui assistiamo alla conversazione tra Ikora e Cayde-6, sullo sfondo è possibile scorgere una sagoma triangolare, la stessa che appare sulla superficie del Viaggiatore durante gli eventi conclusivi della campagna de L'Eclissi; si suppone, pertanto, che le due figure si trovino all'interno del Viaggiatore stesso.

Sembra inoltre che Cayde-6 non sia effettivamente tornato in vita, a giudicare da due particolari elementi: dai suoi occhi fuoriescono fasci di luce e, a differenza di Ikora, non è affiancato dal suo Spettro. Insomma, potrebbe trattarsi di una semplice 'proiezione' di Cayde-6 dall'aldilà, il che significa che il ritorno del carismatico Cacciatore non sarà definitivo.

In ogni caso, le prime risposte potrebbero arrivare il prossimo 22 agosto. In questa data Bungie trasmetterà una nuova presentazione dedicata interamente a Destiny 2: La Forma Ultima. Per i fan sarà l'occasione per dare uno sguardo ravvicinato alle novità del gameplay e ai primi dettagli che riguardano la trama della Campagna dell'espansione finale.

"È un momento importantissimo per Bungie in questo percorso da studio di sviluppo multi-titolo", ha dichiarato Pete Parsons, CEO di Bungie. Parsons parla sia di Marathon che di Destiny e ribadisce che quest'ultimo franchise terrà ancora ancora occupata la software house in futuro. "I nostri 30 anni di esperienza e passione nel creare videogiochi ci hanno condotto fin qui e ci guideranno verso il futuro. Resta ancora tantissimo lavoro da fare, nonché consolidare il team di sviluppo di Marathon e supportare Destiny per gli anni a venire".

Parsons ha poi commentato l'alleanza con Sony: "Noi di Bungie, con la collaborazione di PlayStation, ci impegniamo a realizzare la nostra audace visione: offrire dell'intrattenimento vero, senza tralasciare il nostro obiettivo: creare dei mondi che promuovano l'amicizia".

In un comunicato, Bungie ha annunciato di aver aperto nuove posizioni lavorative (in sede e da remoto) per Marathon, Destiny 2 e gli altri progetti della software house.