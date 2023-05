Fairgame$, il primo gioco di Haven Studios, svelato al PlayStation Showcase

Haven Studios, il nuovo studio di Jade Raymond (nota per Assassin's Creed e Watch Dogs) acquisito da Sony lo scorso anno, ha presentato durante il PlayStation Showcase il suo primo titolo, Fairgame$. Di cosa si tratta?

Secondo quanto mostrato nel filmato, i giocatori avranno davanti un "titolo competitivo a tema rapina organizzata in cui ti unisci a un movimento clandestino per derubare i super ricchi e pareggiare i conti". In poche parole, un'esperienza multiplayer competitiva di rapina competitiva "in arrivo su PS5 e PC", come afferma Mathieu Leduc, Creative Director di Haven Studios.

"Fairgame$ ti darà l'opportunità di infrangere le regole in qualità di Robin Hood moderno, amante del rischio o semplicemente collezionista di pregiati bottini. Viola le proprietà private di tutto il mondo, riempiti le tasche come un bambino in un negozio di caramelle e sventa i piani nefasti di intoccabili miliardari". Al momento non sono stati fornite ulteriori informazioni, come ad esempio il periodo o la data precisa di lancio.