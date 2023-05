Alan Wake 2 è strabiliante nel primo trailer con gameplay

Tantissime sorprese sono arrivate nell'evento PlayStation Showcase di ieri sera. Una delle principali è legata allo spettacolare trailer di Alan Wake 2 che mostra, per la prima volta, il gameplay dell'atteso sequel sviluppato da Remedy Entertainment. Alan Wake 2 conferma lo scenario soprannaturale tipico della serie, mentre nuovi agenti dell'FBI faranno da protagonisti.

Una serie di omicidi rituali e un'oscurità soprannaturale iniziano a corrompere gli abitanti della bizzarra e idilliaca cittadina di Bright Falls. L'agente Saga Anderson seguirà Alan Wake nelle indagini per capire cosa sta accadendo a Bright Falls. Il gioco sarà basato sulla tecnologia proprietaria Northlight Engine e arriverà su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S. Verrà prodotto da Epic Games e, curiosamente, è ora legato al mondo PlayStation, mentre il primo capitolo era stato un'esclusiva temporale di Xbox 360.

Rivelata anche la data di rilascio, quella del 17 ottobre 2023. Quindi, prima del previsto, con uno showcase che ha innanzitutto comunicato un'informazione prioritaria: i grandi rilasci stanno per tornare, e lo faranno in massa, con l'industria dei videogiochi che punterà a risorgere dopo un periodo difficile, contrassegnato soprattutto dalla carenza degli approvvigionamenti e la crisi produttiva.

Un'altra peculiarità di Alan Wake 2 sarà il fatto che verrà commercializzato solo in formato digitale e mancherà del tutto una controparte nel tradizionale formato scatolato. "Ci sono molte ragioni che hanno portato a questa decisione" spiega Remedy in queste FAQ. "Per prima cosa, un gran numero di persone è passato solo al digitale. Puoi acquistare una Sony PlayStation 5 senza un'unità disco e anche Xbox Series S di Microsoft è una console solo digitale. Non è, quindi, raro che vengano pubblicati giochi moderni solo in formato digitale. In secondo luogo, non rilasciare un disco aiuta a mantenere il prezzo del gioco a $ 59,99 / € 59,99 e la versione per PC a $ 49,99 / € 49,99. Infine, non volevamo spedire un prodotto su disco e contemporaneamente richiedere il download del gioco: non sarebbe stata un'ottima esperienza".

Alan Wake 2 è stato solo uno fra i tanti momenti importanti dello showcase: tra gli altri, Metal Gear Solid Delta e la nuova console portatile Project Q.