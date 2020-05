Xbox Series X gameplay reveal: ecco come guardare l'evento

Microsoft ha annunciato che mostrerà per la prima volta il gameplay dei giochi in esecuzione su Xbox Series X nel corso di un episodio speciale di Inside Xbox che verrà trasmesso giovedì 7 maggio alle 17:00 ora italiana. Si tratta di un evento molto importante perché per la prima volta viene mostrato il gameplay di nuova generazione e si può iniziare a capire cosa possono offrire le specifiche delle nuove console in termini di dettaglio visivo.

Verranno mostrate world premiere e ci saranno diversi annunci di nuovi giochi di terze parti. Microsoft ha anche anticipato che fornirà ulteriori dettagli sulla funzione di Smart Delivery: in altri termini indicherà quali giochi supporteranno al lancio l'hardware di Xbox Series X nativamente e quali funzioneranno in modalità retro-compatibilità con Xbox One.

Come guardare l'evento

Incorporiamo lo stream qui di seguito: considerate che non sarà attivo fino a qualche minuto prima dell'inizio dell'evento.

I giochi

Quasi sicuramente nel corso dell'evento verranno mostrati Hellblade 2, Halo Infinite e Assassin's Creed Valhalla. Nell'attesa non mancate di studiare le differenze tra le caratteristiche tecniche di Xbox Series X e PS5.