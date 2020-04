Xbox Series X non richiederà ottimizzazioni per sfruttare l'SSD

L'SSD di Xbox Series X è un'unità personalizzata di tipo PCIe 4.0 su interfaccia NVMe M.2. Sarà capace di trasferimenti nell'ordine dei 2,4 GB al secondo sfruttando un nuovo stack di software ideato appositamente per accelerare il flusso di dati. Gli sviluppatori non dovranno, dunque, intervenire al livello del codice sorgente dei giochi per sfruttare il nuovo SSD. Xbox Series X migliorerà automaticamente i trasferimenti dei file così come automaticamente farà l'upscaling alla risoluzione 4K.

"Con Xbox Series X, abbiamo ridotto i tempi di caricamento dei nostri giochi di oltre 4 volte senza alcuna modifica del codice", ha detto Mike Rayner, direttore tecnico di The Coalition (Gears of War), a Windows Central. La tecnologia di archiviazione utilizza la nuova API DX12 DirectStorage, implementata su Velocity Architecture, la quale migliora il modo in cui Xbox Series X carica le risorse di gioco dallo storage, riducendo allo stesso tempo lo spazio che tali risorse occupano sul disco. Oltre alla velocità, dunque, la nuova architettura di storage di Xbox Series X punta ad affrontare un secondo problema che riguarda i videogiochi di ultima concezione, ovvero le crescenti dimensioni di download e installazioni.

Fanno parte del sistema un nuovo chip di I/O personalizzato che si trova nel SoC della nuova console e un sistema di decompressione che è stato progettato per consegnare i dati in maniera precisa e puntuale.

"Con le nuove API DirectStorage e la nuova decompressione hardware possiamo migliorare ulteriormente le prestazioni di I/O e ridurre l'overhead della CPU, entrambi elementi essenziali per velocizzare i caricamenti. Guardando al futuro, il Sampler Feedback per lo Streaming (SFS) di Xbox Series X è un punto di svolta per il lo streaming dei mondi di gioco e i loro livello di dettaglio visivo" dice ancora il tecnico di The Coalition.

SFS potrà essere ulteriormente sfruttato per incrementare il livello di dettaglio delle texture caricando sulla memoria solo i contenuti strettamente necessari. Gran parte della latenza di un disco rigido è data dal fatto che impiega una testa meccanica che si muove sulla superficie del disco alla ricerca dei dati che servono: un meccanismo che richiede più tempo per la ricerca che per l'effettiva lettura. Pertanto, gli stessi dati vengono spesso duplicati centinaia di volte semplicemente per facilitarne la ricerca. In altre parole non sembra un funzionamento molto diverso rispetto a quello dell'SSD di PlayStation 5.

Specifiche SSD Xbox Series X

Velocità: 2,4 GB/sec - 4,8 GB/ sec

Form factor/Interfaccia: PCIe 4.0 M.2 NVMe

Capacità: 1 TB

Espansione dell'archiviazione: schede di memoria SSD proprietarie da 1 TB (CFExpress, l'unità è la copia esatta dell'SSD interno, altri dettagli qui)

Nuove caratteristiche: Velocity Architecture gestisce l'hardware. il sistema operativo, il software e i set di dati, e l'API DXS DirectStorage rende l'elaborazione dell'archiviazione più efficiente

Specifiche tecniche Xbox Series X