PS5 e Xbox Series X, l'espansione dell'archiviazione segue due filosofie diverse

Uno degli aspetti in cui Playstation 5 e Xbox Series X differiscono in modo chiaro ed evidente è l'espandibilità dell'archiviazione interna. Entrambe hanno un SSD interno ad alte prestazioni, la PS5 da 825 GB e l'Xbox Series X da 1 TB, ma cosa succede quando si finisce lo spazio?

Microsoft ha scelto una soluzione proprietaria, realizzata in collaborazione con Seagate, che consiste in una piccola scheda da 1 TB da infilare in uno slot nella parte posteriore della console. Funziona pressoché come una scheda di memoria, con la differenza che garantisce prestazioni elevate grazie a un collegamento PCIe 4.0 direttamente al processore della console.

Xbox Series X è dotata anche di una porta USB 3.2, ma l'archiviazione esterna USB può essere usata solo per far girare nativamente i giochi progettati per le precedenti Xbox - One, 360 e la prima Xbox -, mentre i giochi Series X dovranno essere necessariamente avviati dall'SSD esterno o dalla scheda proprietaria.

L'archiviazione potrà essere usata, per i giochi di nuova concezione, solo come backup temporaneo insomma. Microsoft non ha ancora parlato del prezzo di questa Expandable Storage Drive, di cui Seagate è partner esclusivo al lancio, il che non depone a favore di listini contenuti, tipici di un ambiente più competitivo. Ovviamente dobbiamo attendere maggiori informazioni da Microsoft.

Per quanto riguarda Playstation 5 invece, per ampliare lo storage integrato sarà invece possibile affidarsi a SSD NVMe PCIe 4.0 concepiti per i PC. Nessuna soluzione proprietaria quindi, ma ciò non significa che sia tutto rose e fiori. Il problema è che al momento gli SSD sul mercato non sono né veloci abbastanza per tenere testa alla soluzione interna, né convalidati da Sony per il funzionamento sulla console.

Mark Cerny ha parlato inoltre di un alloggiamento creato in PS5 per le unità M.2 e del fatto che molti SSD PCIe 4.0 attuali hanno grandi dissipatori di calore che potrebbero non favorirne l'inserimento in tali slot. Bisognerà quindi attendere l'arrivo sul mercato di nuovi SSD NVMe PCIe 4.0 più veloci e sperare che i produttori li sottopongano al sistema di certificazione di Sony, ma anche di capire com'è sarà fatto l'alloggiamento.

Sul fronte Microsoft abbiamo quindi una situazione per espandere l'archiviazione apparentemente più agevole, seppur proprietaria e quindi potenzialmente più costosa, mentre su quello Sony più libertà ma con dei paletti ancora da capire che potrebbero confondere il consumatore finale.