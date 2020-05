The Last of Us Parte II: guardiamo il nuovo trailer dedicato alla storia

C'è grande attesa per The Last of Us Parte II, una delle produzioni più ambiziose del 2020, almeno per quanto concerne il mercato console. L'esclusiva PS4 in sviluppo presso Naughty Dog si è mostrata con un nuovo, spettacolare trailer dedicato alla storia, con protagonisti Ellie e Joel.

Purtroppo il finale e altri dettagli legati alla trama sono trapelati online nei giorni scorsi, in seguito agli ormai famigerati leak causati da un potenziale attacco hacker.

The Last of Us Parte II: Ellie e Joel protagonisti dell'ultimo trailer

"Ellie ha deciso di farsi giustizia da sola, affrontando le conseguenze fisiche ed emotive dovute alle sue azioni!", così recita il trailer condiviso da PlayStation e catturato su PS4 Pro, dove l'opera di Naughty Dog mostra i muscoli attraverso un comparto visivo alquanto impressionante.

I toni del filmato sono decisamente cupi e anticipano le violente tematiche che saranno trattate in questo sequel al cardiopalma.

The Last of Us Parte II è entrato in fase Gold lo scorso 4 maggio, come annunciato dallo stesso Neil Druckmann, vicepresidente di Naughty Dog e direttore creativo del gioco in questione. Druckmann ha ringraziato il tema di sviluppo per l'incredibile lavoro svolto, attraverso un lungo monologo condiviso sul profilo Instagram della software house.

Ricordiamo che, dopo numerosi rinvii, il gioco uscirà finalmente il prossimo 19 giugno, in esclusiva assoluta PlayStation 4.

The Last of Us 2 si può prenotare su Amazon.