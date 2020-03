GeForce Now guadagna Control (con ray tracing) e nuovi giochi ogni giovedì

Nvidia GeForce Now, il servizio di cloud gaming del produttore delle GPU GeForce, inizierà a pubblicare nuovi giochi ogni giovedì, a partire da Control, lo sci-fi di azione di Remedy Entertainment che rappresenta a oggi uno dei migliori esempi di implementazione del ray tracing. L'annuncio arriva dopo i problemi del post lancio, non di natura tecnica bensì di rapporti con gli editori, con Activision Blizzard, Bethesda Softworks e 2K Games che hanno richiesto di rimuovere i loro titoli dopo il debutto di un piano di abbonamento.

Per quanto riguarda la prima ondata di giochi rilasciati, oltre a Control, comprende Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, Jagged Alliance 2 - Wildfire e The Guild 3. Tra l'altro, bisogna segnalare che questo weekend è disponibile in modalità free to play l'espansione di Cities: Skylines "Sunset Harbor".

Il titolo più famoso del lotto è proprio quello di Remedy, godibile in Full HD con effetti RTX (ray tracing) attivi. Non è ancora supportata la freschissima espansione (DLC) "The Foundation", ma secondo Nvidia arriverà a breve. Control e il suo DLC sono disponibili su PC in esclusiva su Epic Games Store, con la famosa software house che ha annunciato nei giorni scorsi un accordo per produrre i prossimi giochi di Remedy.

Non è un caso che Control sia arrivato su GeForce Now, non tanto per il supporto al ray tracing quanto per le recenti parole del CEO di Epic Games Tim Sweeney, che si è detto favorevole alla nuova piattaforma di cloud gaming di Nvidia, garantendole il massimo supporto. GeForce Now è differente da Google Stadia: offre due modalità di membership (Free e Founders) e la possibilità di giocare con il supporto dell'elaborazione via cloud a qualsiasi titolo precedentemente acquistato tramite Steam e altri store. Potete avere maggiori dettagli e leggere la nostra prova tecnica a questo indirizzo.