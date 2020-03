Epic Games Store: il DLC di Control e altri giochi tra le prossime esclusive PC

Da Epic Games arriva l'annuncio di una nuova ondata di titoli e contenuti aggiuntivi per il suo ormai popolare Store. La selezione più recente rientra nella stagione primaverile 2020, durante la quale i giocatori PC potranno scaricare la nuova espansione di Control e giochi come Saturnalia, Industries of Titan e Samurai Shodown.

Ecco tutte le prossime uscite previste su Epic Games Store.

Epic Games Store: il catalogo della Primavera 2020

Per i giocatori da mouse e tastiera, la prossima release da segnare sul calendario riguarda Control, acclamato action firmati Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake).

Jesse Feden tornerà nella prossima espansione del gioco, The Foundation, per ricoprire nuovamente il ruolo di direttrice del Federal Bureau of Control. Questa volta, la protagonista dovrà addentrarsi negli oscuri antri della Fondazione per impedire che il Piano Astrale possa consumare la Oldest House, sede dell'FBC. Il DLC, il primo ad espandere sensibilmente la campagna del gioco, sarà disponibile dal 26 marzo in esclusiva su Epic Games Store.

Il marketplace di Epic Games darà anche il benvenuto a diverse produzioni indipendenti. Si partirà il 1 aprile, giorno del debutto di Totally Reliable Delivery Service, un coloratissimo ragdoll simulator sviluppato da We're Five Games e pubblicato da TinyBuild. Il 14 aprile sarà invece il turno di Industries of Titan, strategico dalle tinte sci-fi ideato da Brace Yourself Games.

Il 29 aprile arriverà Dread Nautical, curioso gioco di ruolo di Zen Studios caratterizzato da un sistema di combattimento a turni e da un vivace design cartoonesco. Nello stesso periodo saranno rilasciati anche il survival horror Saturnalia, Sludge Life, Among Trees e il picchiaduro Samurai Shodown. Nella lista compare anche Diabotical, sparatutto multiplayer già disponibile al download da Epic Games Store con la sua Closed Beta.

Vi lasciamo alla lista completa dei titoli previsti per la Primavera 2020: