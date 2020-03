Missile Command Recharged: ritorno di un grande classico

Prima in versione cabinato e poi sui sistemi domestici più in voga, Missile Command ha segnato un'epoca del mondo del gaming. Chi giocava già negli anni '80 difficilmente lo avrà dimenticato, con il suo gameplay semplice e immediato, ma non per questo poco coinvolgente.

Atari ha adesso pensato a una nuova versione di quel grande classico, indirizzata ai dispositivi con sistema operativo iOS o Android. In occasione del quarantesimo anniversario dal rilascio del gioco originale, infatti, Missile Command Recharged ripropone l'azione frenetica di quel grande gioco e chiede ai giocatori di difendere le proprie basi facendo esplodere una raffica infinita di missili per intercettare i razzi che provengono dal cielo.

Power-up sono disponibili in modo tale da guadagnare un vantaggio strategico per i momenti più critici. Missile Command Recharged è stato ricostruito da zero e ottimizzato per i sistemi portatili moderni, con l'obiettivo di fornire un tipo di gameplay accessibile e di invogliare i giocatori a giocare una partita dopo l'altra. Il gioco presenta uno stile retrò, che omaggia la longevità di Missile Command, con i giocatori devono lanciare dei missili in modo che la loro traiettoria incroci i razzi provenienti dal cielo.

Il titolo si rivolge a coloro che ricordano con nostalgia di aver giocato l'originale o le sue numerose iterazioni, e anche ai giocatori più giovani che cercano qualcosa di agile e immediato. E c'è anche la modalità Realtà Aumentata, che consente di proiettare la partita su un cabinato da sala giochi virtuale. Dopo la rapida calibrazione, viene visualizzato un cabinato sovrapposto allo sfondo reale (il gioco accede alla videocamera dello smartphone) e si può giocare sullo schermo del cabinato virtuale. Missile Command Recharged è sviluppato da Nickervision Studios ed è subito disponibile.

Missile Command Recharged si scarica gratuitamente da App Store e da Google Play.