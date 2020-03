Epic Games produrrà i nuovi giochi degli autori di The Last Guardian, Limbo e Control

Epic Games produrrà e pubblicherà i nuovi giochi di Gen Design, lo studio di Fumito Ueda che ha creato The Last Guardian; Playdead, ovvero i responsabili di Inside e Limbo; e Remedy Entertainment, il cui ultimo titolo è Control (ma che ha anche realizzato Max Payne). Tutti questi progetti verranno rilasciati sotto l'etichetta Epic Games Publishing, che corrisponde a un nuovo piano di produzione che accomunerà sempre più Epic a un produttore first-party (come Electronic Arts o Activision).

La software house con sede in North Carolina intende così differenziare il proprio business rispetto ai capisaldi Fortnite e Unreal Engine. Sta reinvestendo in questo modo quanto ha ottenuto con il successo di Fortnite, il che la porterà a sostenere l'industria dei videogiochi con un impegno rilevante, economico oltre che sul piano dell'assistenza tecnica. Cambia quindi il modello di business di Epic Games e, per gli sviluppatori che hanno stretto gli accordi, si spera che si tratterà di un supporto decisamente incline alle esigenze degli sviluppatori stessi.

Gli sviluppatori continueranno a disporre del 100% delle loro proprietà intellettuali e deterranno il completo controllo sulla parte creativa dei loro progetti. Epic Games Publishing coprirà la totalità dei costi di sviluppo, dai salari dei dipendenti fino alle spese di inserimento sul mercato come controlli di qualità, localizzazione, marketing e tutti i costi di pubblicazione. Epic sostiene che agli sviluppatori andrà una quota equa degli incassi complessivi: una volta che i costi di produzione verranno recuperati, almeno il 50% degli ulteriori profitti andrà agli sviluppatori. Un sistema di finanziamento simile ha già riguardato lo sviluppo di Control, come abbiamo visto in passato.

"Stiamo costruendo il modello di pubblicazione che abbiamo sempre desiderato per noi stessi" ha dichiarato Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, in una nota. "Gen DESIGN, Remedy e Playdead sono tra gli studi più innovativi e di talento del settore, con una forte visione per i loro prossimi giochi", aggiunge Hector Sanchez, responsabile di Epic Games Publishing. "Avranno il pieno controllo sulla parte creativa, mentre Epic fornirà una solida base di finanziamento e servizi".