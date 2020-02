Dopo Activision Blizzard, anche Bethesda fuori da GeForce Now

è>Dopo Activision Blizzard , ancheha rimosso i propri giochi dal servizio di cloud gaming. Le serie dinon sono più raggiungibili sul servizio di, e rimane invece disponibile il solo

Perché i produttori di videogiochi stanno troncando i loro rapporti con GeForce Now? La risposta a questo interrogativo non è semplice, anche perché nei rispettivi comunicati i due produttori non forniscono una spiegazione. Recentemente NVIDIA ha cambiato le modalità di accesso al servizio per gli utenti, rendendo GeForce Now una porta di accesso rispetto a client esterni, Steam su tutti, ma anche uPlay ed Epic Games Store. Da questo punto di vista GeForce Now non funziona come una piattaforma a sé stante, come invece Google Stadia, che richiede l'acquisto del gioco in versione specifica per il servizio di Google. GeForce Now usa giochi acquistati su altre piattaforme (sia Activision Blizzard che Bethesda ne hanno di proprietarie, Battle.net e Bethesda Launcher) ma il fa girare all'interno di data center sotto il controllo di NVIDIA.

NVIDIA non concede ai produttori benefici economici aggiuntivi per il fatto che i loro giochi vengono usati anche tramite GeForce Now. Ma riteniamo non essere questo il principale motivo di preoccupazione di questi produttori: è più probabile che siano infastiditi dal fatto che loro proprietà siano in esecuzione su hardware e data center esterni al loro controllo, in mano a un'azienda terza. Quasi tutti i produttori di videogiochi si stanno dotando di piattaforme di cloud gaming proprietarie (Orion nel caso di Bethesda): in futuro, gestiranno autonomamente senza supporto di terzi un servizio molto simile a quello di GeForce Now.

Bethesda ha rimosso tutti i giochi, ad accezione di Wolfenstein Youngblood. Questo titolo fa parte della promozione RTX On interna a GeForce Now. C'è una differenza di prezzo per poter accedere ai giochi con Ray Tracing (bisogna sottoscrivere il piano Founders per potervi accedere).

Stiamo ultimando una serie di test su GeForce Now, con particolare attenzione all'input lag che si genera in cloud gaming. Pubblicheremo l'articolo a breve.