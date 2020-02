Google Stadia adesso disponibile su diversi smartphone, tra cui Samsung Galaxy, Razer Phone e Asus ROG Phone II

A partire dal 20 febbraio, è possibile giocare con Google Stadia su una serie di smartphone al di là di quelli che appartengono alla famiglia Pixel, come annunciato a questo indirizzo. I terminali di Samsung, Asus e Razer, infatti, sono stati inseriti nella lista di compatibilità. E sarà anche possibile giocare con i Samsung Galaxy S20 quando diventeranno disponibili.

Ecco la lista completa degli smartphone ora compatibili con il servizio di cloud gaming:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Già in precedenza Stadia era compatibile con i dispositivi Pixel 2, 3 e 4. Gli smartphone adesso inseriti nella lista di compatibilità sono predisposti al gaming: molti di questi, infatti, dispongono dello schermo a 120 Hz e alcuni sono accompagnati da accessori di gioco come Junglecat, Raiju Mobile e il nuovo Kishi per quanto riguarda Razer Phone e la TwinView Dock e il gamepad ROG Kunai nel caso di Asus ROG Phone II.

Non ci sono limitazioni, invece, per tablet, PC, e TV, anche se in quest'ultimo caso serve Google Chromecast Ultra. Per poter accedere al servizio Google Stadia occorre sottoscrivere gli abbonamenti Stadia Founder’s Edition o Stadia Premiere Edition o disporre di un accesso Buddy Pass. Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al servizio si trovano qui.