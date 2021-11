7 esclusive PS5 e PS4 arriveranno su PC nel 2022

Horizon Forbidden West su PC il 9 settembre e Ratchet & Clank il 3 ottobre 2022. Le informazioni provengono da una fuga di dati da GeForce Now, il servizio di cloud gaming di NVIDIA. Un programmatore ha infatti trovato una backdoor che gli ha permesso di entrare in possesso del catalogo completo dei giochi GeForce Now, inclusi tutti i titoli che non sono ancora disponibili pubblicamente. Nella lista, che sembra attendibile, figura un totale di oltre 18 mila giochi, dei quali 5 mila non ancora annunciati ufficialmente.

Horizon Forbidden West su PC il 9 settembre e Ratchet & Clank il 3 ottobre 2022

Tra questi ultimi, il prossimo sparatutto di Treyarch, Tekken 8, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter VI e nuovi remake dei Metal Gear Solid in alta definizione. Molti dei giochi elencati nella fuga di notizie sono già ufficiali ed effettivamente in sviluppo per PC, tra cui Redfall, il nuovo gioco di Indiana Jones di MachineGames e The Elder Scrolls VI, solo per citarne alcuni. NVIDIA ha reagito alla perdita di dati, di fatto confermando l'esistenza dell'elenco, anche se lo ha indicato come "puramente speculativo" e non indicativo di quali giochi sono attualmente in sviluppo. Sembra che in quell'elenco finiscano tutti quei progetti per cui sono stati fatti test interni presso le rispettive case di sviluppo, il che non include necessariamente che possano vedere un giorno la luce.

Però, a proposito dei titoli Sony, le indicazioni derivanti dalla fuga di notizie sembrano molto attendibili. Sarebbero 7 le esclusive PS5 e PS4 ad approdare su PC nel corso del 2022. Si partirebbe con Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri, già rivelato ufficialmente, il prossimo 7 febbraio, mentre il giorno successivo toccherebbe a Ghost of Tsushima. L'atteso Returnal arriverebbe il 30 aprile.

Poi, Sackboy: A Big Adventure ed Helldivers all'inizio di maggio. Sorprendentemente, arriverebbe subito su PC anche l'esclusiva PS5 Horizon Forbidden West a partire dal 9 settembre. La data di rilascio di Ratchet & Clank per PC sarebbe invece quella del 3 ottobre 2022.

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di notizie non ufficiali. Allo stesso tempo è vero che Sony sta intensificando il suo supporto alla piattaforma PC dopo all'approdo sulla piattaforma con Windows di alcune delle sue principali esclusive, come il primo Horizon, e dopo aver lanciato una nuova etichetta per i giochi PlayStation su PC.