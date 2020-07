Horizon Zero Dawn debutta su PC il 7 agosto, potete prenotarlo su Steam ed Epic Games Store

Horizon Zero Dawn, uno delle esclusive più importanti e acclamate di Playstation 4, sarà disponibile all'acquisto su PC tramite Steam ed Epic Games Store dal 7 agosto. L'arrivo del gioco sui computer era già noto da tempo, tanto da essere offerto in bundle fino alla fine di giugno con l'acquisto di alcune CPU Ryzen 3000, ma mancava la data di uscita e la possibilità di prenotarlo, cosa ora possibile da questa pagina su Steam oppure da Epic Games Store al prezzo di 49,99€.

Il trailer che vedete qui di seguito mostra le caratteristiche tecniche della versione PC, che conta sul supporto ai monitor ultrawide, il framerate sbloccato, vegetazione dinamica, risoluzione dinamica, un menu completo per modificare i dettagli grafici e molto altro, tra cui un sistema di benchmark integrato. Trattandosi di una Complete Edition, la versione PC di Horizon contiene anche l'espansione The Frozen Wilds e tutto il resto dei DLC.

Per quanto concerne i requisiti di sistema, è necessario avere almeno un PC con Windows 10 a 64 bit, processore Intel Core i5-2500K o AMD FX-6300, 8 GB di RAM, grafica GeForce GTX 780 o Radeon R9 290 e 100 GB di spazio sull'unità di archiviazione. I requisiti consigliati prevedono una CPU Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 5 1500X, 16 GB di RAM e una scheda video tra la GeForce GTX 1060 e la Radeon RX 580.

L'accoglienza da parte dei giocatori PC - ricordiamo la polemica innescata dai possessori di PS4 all'annuncio della versione - è stata davvero entusiasta, tanto che il gioco di Guerrilla Games è diventato rapidamente il più venduto su Steam. Ricordiamo che è già in sviluppo il seguito del primo titolo, si chiama Horizon The Forbidden West e potete apprezzarne il trailer mostrato all'evento in cui Sony ha svelato le fattezze della PS5.