HyperX e Champion: t-shirt, felpa e sandali per giocatori. I loghi ricordano i LED RGB

Che piacciano o meno, i LED RGB hanno conquistato il mondo dell'hardware e sebbene vi siano timidi tentativi di resistenza, ormai bisogna abituarsi alla tendenza e prepararsi a una diffusione sempre più capillare di strisce e led su ogni soluzione. Esistono capi di abbigliamento con i LED, ma a oggi sono poco pratici, per questo HyperX (Kingston) ha deciso di richiamarli in qualche modo creando una linea di abbigliamento per giocatori insieme al marchio Champion.

Tra alcuni giorni, tramite questo sito, sarà possibile acquistare la T-shirt HyperX x Champion, la felpa Reverse Weave e i sandali Slide HyperX x Champion, tutti in varie taglie e dimensioni: si tratta di tre elementi fondamentali per ogni giocatore che si rispetti, che forse potrà fare a meno delle mutande, ma dei sandali e una T-shit / felpa a seconda del periodo proprio no!

La T-shirt e le altre soluzioni si presentano con un motivo arcobaleno in materiale riflettente, una grafica in rilievo termosaldata. La maglietta è in cotone, è unisex offre e ha una doppia cucitura su maniche e orlo inferiore per la massima resistenza. Il motivo è al centro della maglietta, mentre sulla manica c'è il logo "C".

Nel caso felpa Reverse Weave, si tratta di un modello unisex con cappuccio e cordini, tasca frontale e grafica sia al centro del petto che sulla spalla sinistra con motivo arcobaleno in materiale riflettente. È presente anche il logo Champion sulla manica destra. I sandali hanno una fascia superiore rivestita in Velcro con logo in rilievo con riflesso arcobaleno.

Per quanto riguarda i prezzi si parla di 80 dollari per la felpa con cappuccio, 35 dollari per la T-shirt e 45 dollari per i sandali. Non è la prima volta che HyperX e Champion collaborano, era già avvenuto per collezione lo scorso novembre, ma in questo caso si parla di lancio in oltre 100 paesi, seppur in edizione limitata: non resta che attendere il 9 luglio.