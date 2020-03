Horizon Zero Dawn confermato per PC via Steam

Basato sul motore grafico Decima, Horizon Zero Dawn è uno dei giochi graficamente più appariscenti su PS4 e con uno dei mondi esplorabili più grandi e particolareggiati. Come l'altro gioco basato su Decima Engine, Death Stranding, anche Horizon Zero Dawn sarà giocabile su PC.

Sony ha confermato la versione PC di Horizon Zero Dawn sul blog di PlayStation con un'intervista al nuovo referente dei Sony Worldwide Studios Hermen Hulst, ex-CEO di Guerrilla Games, la software house che ha creato Horizon. “Posso confermare che Horizon Zero Dawn arriverà su PC questa estate" ha detto. "Presto arriveranno ulteriori informazioni da Guerrilla, precisamente dai nuovi direttori dello studio [Michiel van der Leeuw, JB van Beek e Angie Smets]”.

Hulst, tuttavia, afferma che questa mossa non significa necessariamente che tutti i titoli PlayStation arriveranno su PC in futuro. "Penso che sia importante rimanere aperti a nuove idee su come introdurre più persone al mondo PlayStation e rendere partecipi i giocatori di cosa si sono persi". Ma queste mosse sembrano lasciare presagire un avvicinamento alla strategia della rivale Microsoft Xbox, che ormai da anni porta i giochi per console anche su PC Windows.

"Horizon Zero Dawn si adatta perfettamente al PC" ha detto ancora. "Non abbiamo piani per il giorno e la data della versione PC e restiamo impegnati al 100% sul nostro hardware dedicato".

Su Amazon Horizon Zero Dawn per PS4 costa meno di 30 Euro. Intanto, è già disponibile la pagina Steam.