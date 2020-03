Death Stranding per PC: data di rilascio e contenuti da Half-Life

Partorito dalla visionaria creatività di Hideo Kojima, Death Stranding è stato uno dei migliori videogiochi dello scorso anno, quando ha debuttato sulla piattaforma PlayStation 4 (versione adesso in offerta su Amazon). Per effetto della distribuzione di 505 Games, quest'anno arriverà anche su PC tramite Steam. E adesso ne viene comunicata la data di rilascio, quella del 2 giugno 2020.

Rispetto alla versione PS4, su PC Death Stranding sarà potenziato. Ci sarà l'aggiunta di feature come la Photo Mode, un Frame-rate elevato e un supporto ai monitor ultra-wide, per garantire agli utenti PC un’esperienza di gioco arricchita. 505 Games ha anche rivelato che la versione PC di Death Stranding includerà contenuti derivanti da una delle serie più iconiche di Valve: Half-Life. Il nuovo trailer ci dona un’anteprima di questa collaborazione esclusiva.

Il protagonista Sam Porter Bridges potrà indossare gli iconici occhiali di Gordon Freeman, un elmetto con la forma dell'headcrab di Half-Life e i nuovi guanti di gravità improvvisati di Alyx Vance che vedremo nell'ormai imminente Half-Life: Alyx.

Death Stranding è ambientato in un futuro immediato, dove il nostro pianeta è stato devastato da misteriosi esplosioni che hanno innescato una serie di eventi sovrannaturali, conosciuti come ‘Death Stranding’. Con il pianeta sull’orlo dell’estinzione di massa e creature spettrali che infestano il circondario, toccherà a Sam viaggiare attraverso un paesaggio devastato per salvare l’umanità dall’annientamento imminente.

Si tratta di un gioco che offre un alto livello di coinvolgimento, con meccaniche di gioco molto particolari e un contenuto che spinge alla riflessione sul significato della società moderna.

È già possibile preordinare Death Stranding su PC al prezzo di €59,99. Coloro che lo preordineranno riceveranno dei contenuti esclusivi, tra cui degli sfondi in HD e oggetti cosmetici addizionali. Oltre al gioco base, l’offerta di 505 Games comprende anche: una serie di immagini digitali estratte dalla raccolta originale “The Art of Death Stranding” (edito da Titan Books), l’originale Colonna Sonora Expanded Edition – che contiene la pluripremiata traccia di Ludvig Forssell (pubblicato da Sony Music) e altre tracce bonus inedite – e oggetti cosmetici addizionali, come il Cappello Chirale Oro e Grigio Specchio, gli Occhiali da Sole “Maschera Ludens”, la Corazza Oro e Argento e gli Esoscheletri Agile, Potente e Multi-Terreno. La versione Day 1 fisica, venduta al prezzo di €69,99 include tutti questi contenuti, oltre ad un esclusivo Steelbook con artwork inedito.

I giocatori possono ora preordinare Death Stranding per PC da Steam o dall’Epic Games Store.