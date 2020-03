Warframe compie 7 anni e festeggia con regali in-game e molto altro

Sono passati sette anni dal debutto di Warframe come Games-as-a-Service e Digital Extremes celebra la sua fiorente comunità e il suo crescente successo con una serie di regali in-game per i giocatori. Basta accedere per ottenere il nuovo Set Armatura Dex Raksaka, mentre, giocando le Allerte ogni fine settimana, si possono ottenere le ricompense dei precedenti Anniversari.

Ogni fine settimana i giocatori potranno andare alla ricerca di ricompense legate al nuovo Set armatura, tra cui le armi e gli slot per i Set Armatura Dex precedenti, glifi, Syandana, skin, noggles e altro ancora.

Inoltre, Digital Extremes approfitta della ricorrenza per chiedere ai suoi fan un. Il primo round è una richiesta per la definizione di un tema, come spiegato sul forum di Warframe , mentre qui si possono seguire le varie fasi della creazione del Warframe. Il nome e il design finale del Warframe creato dalla comunità verranno svelatidurante la

Ci sono anche nuovi oggetti da collezione dedicati al settimo anniversario di Warframe, come un poster Warframe originale, numerato; una spilla e una maglietta commemorativa dei sette anni. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al mini-sito dedicato.