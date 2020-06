PS5: ecco la lista completa di tutti i giochi presentati e in arrivo con la nuova console

La nuova PlayStation 5 è stata finalmente svelata nel suo design. L'evento di ieri sera ha permesso non solo di capire e vedere quali giochi saranno portati sulla nuova console di Sony ma soprattutto ha permesso di vedere dal vivo quale sarà il nuovo design della futuristica console di gioco dell'azienda giapponese. Un design che senza dubbio ha colpito non solo i fan di Sony e della PlayStation ma anche gli altri utenti visto che dagli ingegneri giapponesi è stato dato un taglio netto con il passato e con la console dalle forme classiche dando a questa nuova PS5 curve in abbondanza con un colore, bianco, che in passato era stato delineato solo per una versione speciale della console.

PS5: ecco la lista completa dei nuovi giochi

Oltre al design però, l'azienda ha voluto puntualizzare sulle esclusive e su quali saranno i giochi che la console porterà con se durante il prossimo anno. Sony ha ufficializzato la bellezza di 28 titoli per la nuova console next-gen e di questi 9 sono sviluppato direttamente dai PlayStation Studios. Tra quelli che maggiormente hanno colpito l'attenzione degli utenti ci sono di certo i ''first party'' ossia i vari Horizon The Forbidden West ma anche Gran Turismo 7 o ancora Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales. A farla da padrona sulla scena della serata però vi sono stati anche Project Athia, Resident Evil Village e Ghostwire: Tokyo, titolo decisamente particolari e da scoprire.

Giochi per PS5 di SIE Worldwide Studios e partner di seconde parti

Astro's Playroom (Japan Studio)

Demon's Souls (Bluepoint Games/Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon The Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel's Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque/XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV)

Giochi per PS5 di editori e sviluppatori di terze parti