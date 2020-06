PlayStation 5, ecco com'è fatta la nuova console di Sony (ci sono due modelli!)

Si è da poco concluso l'atteso evento PlayStation 5, il "The Future of Gaming Show" che Sony doveva tenere il 4 giugno ma che ha rimandato alla serata di oggi dopo i tumulti negli Stati Uniti legati all'uccisione dell'afroamericano George Floyd.

La conferenza ha mostrato una carrellata di giochi molto estesa, alcuni apparentemente molto interessanti sia dal punto di vista del gameplay che grafico, altri da valutare in seguito. La novità più importante è come sempre arrivata alla fine: Sony ha mostrato finalmente il design della nuova PlayStation 5 e svelato l'arrivo di due versioni, una standard con lettore Blu-Ray e una versione chiamata "Digital Edition", senza lettore.

Il design della console è slanciato e verticale, molto differente da quello di Xbox Series X. Se la nuova console Microsoft può dirsi rassomigliante a un computer, per la nuova proposta di Sony si continua a puntare su un look da console vera e propria. Bianca ai lati e con un inserto nero centrale, PS5 non passerà sicuramente inosservata.

Per quanto concerne la lineup, la conferenza si è aperta con GTA 5, titolo iconico della generazione che sta per terminare, con l'annuncio che di un ritorno nel 2021 su PlayStation 5 in versione migliorata ed espansa, con GTA Online gratis al lancio, mentre gli utenti PS4 di GTA 5 riceveranno da qui al debutto della versione PS5 un milione di dollari in GTA Cash da spendere mensilmente nel gioco.

Il secondo titolo mostrato è stato Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games, previsto le vacanze natalizie, dopodiché ecco lo scontato ritorno di Polyphony Digital con Gran Turismo 7. Ancora però non è stata comunicata una data o un periodo d'uscita. Uno dei giochi a destare una buona impressione, forse anche perché mostrato più di altri, è stato sicuramente Ratchet & Clank Rift Apart, con un mondo di gioco in continua evoluzione con caricamenti istantanei grazie al potente SSD della console, tanti personaggi e movimento a schermo, riflessi in ray tracing e molto altro ancora. Anche in questo caso non è stata annunciata una data d'uscita.

Un gioco che consigliamo di tenere d'occhio, almeno di primo acchito, è Project Athia di Square Enix, un'esclusiva PS5 che si presenta come un titolo d'azione e avventura. Nel 2021 debutterà inoltre Stray di Annapurna Interactive, in cui ci si muove in un mondo popolato da robot che si comportano da umani. Nel trailer, il tutto è mostrato seguendo le gesta di un simpatico gatto che si aggira per i vicoli della città.

Un altro titolo apparentemente interessante è Returnal di Housemarque. Si vestono i panni di quella che appare un'astronauta, finita su un pianeta alieno certamente non amichevole. Un gioco di azione e avventura a carattere fantascientifico, con visuale in terza persona e una grafica che promette bene.

Sumo Digital ha svelato invece un gioco certamente meno inquietante, Sackboy: A Big Adventure, platform con protagonista il pupazzo di pezza Sackboy di LittleBigPlanet. Un gioco tutto da valutare è invece Destruction Allstars di Lucid, con un gameplay tutto ambientato in un'arena dove macchine stranissime guidate da personaggi fuori di testa si scontrano una contro l'altra nel caos più totale.

Durante l'evento è stato dedicato spazio a Oddworld: Soulstorm, un'avventura platform realizzata da Oddworld Inhabitants in cui il protagonista deve, oltre che sparare, risolvere numerosi enigmi. Tango Gameworks ha mostrato Ghostwire: Tokyo, IO Interactive ha annunciato l'arrivo di Hitman III a gennaio 2021 e Guerrilla ha mostrato Horizon Forbidden West, seguito di Horizon Zero Dawn.

Nel corso dell'evento Arkane Studios ha mostrato Deathloop, che arriverà nelle vacanze natalizie e che sarà un'esclusiva temporanea PS5, quindi in seguito arriverà anche su Xbox Series X. Nel 2021 vedremo invece Resident Evil Village.

PlayStation 5 vedrà inoltre un remake di Demon's Souls, sviluppato da Bluepoint Games e Japan Studio. La lista continua poi con Kena: Bridge of Spirits, Goodbye Volcano High, Jett: The Far Shore, Godfall, Solar Ash, Bugsnax, Little Devil Inside, Astro's Playroom ed è stato mostrato anche un trailer di NBA 2K21. Per finire, nel 2022 arriverà Pragmata, un gioco che sembra graficamente impressionante.