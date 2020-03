Horizon Zero Dawn su PC? Utenti PS4 inferociti, e lo sviluppatore perde la pazienza

La guerra tra formati è più viva che mai dopo l'annuncio della versione PC di Horizon: Zero Dawn. Anche se noi non capiremo mai perché esattamente esista questa "guerra" bisogna registrare la risposta di Sam Sharma, producer del gioco, in particolare a un tweet.

What the hell is wrong with you people.



We made a game, you enjoyed it. Now some more people get to enjoy it. And somehow that takes away from YOUR enjoyment?!



Please be kind to yourselves. Your enjoyment of the game has not diminished because some more people get to play it. https://t.co/UrJXniLBYI — Sam Sharma (@s3rioussam) March 11, 2020

Come potete vedere l'utente di vecchia data di PS4 scrive: "Grazie per avermi rovinato il compleanno. Decenni di tempo perso e ora so che è stato per niente" e allega un video in cui si vede una PS4 distrutta. La risposta di Sharma: "Ma cosa c'è che non va in voi? Abbiamo creato un gioco, e vi è piaciuto. Che male c'è se altre persone ora si divertono con quel gioco? Come questo dovrebbe influire sul fatto che vi divertiate o meno con un gioco? Siate onesti con voi stessi, il fatto che il gioco possa essere giocato da altri giocatori non incide sulla vostra esperienza con quel gioco".

Come si può vedere su Reddit, questo utente non è l'unico infastidito dall'approdo di Horizon Zero Dawn su una piattaforma diversa da una PlayStation. Come noto, si tratta di uno dei giochi per PS4 più apprezzati, oltretutto realizzato da una software house, Guerrilla Games, particolarmente fedele alla piattaforma di Sony.

Se volete giocare Horizon Zero Dawn su PS4 dovete sapere che su Amazon costa meno di 30 Euro nella versione Complete Edition che include tutti i DLC pubblicati finora e l’espansione The Frozen Wilds che comprende nuove zone da esplorare, abilità, armi e Macchine.