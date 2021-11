Sony lancia una nuova etichetta per i giochi PlayStation su PC

Il gaming su PC è diventato una delle priorità di Sony PlayStation, come dimostra l'ultima scoperta fatta dagli utenti di Steam. La redazione di VGC segnala che l'etichetta associata ai porting pubblicati da Sony Interactive Entertainment ha appena cambiato nome: non più PlayStation Mobile, bensì 'PlayStation PC LLC'. La strada intrapresa dal colosso nipponico è ormai segnata.

La nuova label accompagnerà il lancio delle prossime produzioni PlayStation su PC, ovvero la raccolta Uncharted: Legacy of Thieves Collection e il mai troppo lodato God of War.

Giochi PS4 e PS5 su Windows: nasce l'etichetta PlayStation PC

Spulciando gli elenchi di Corporation Wiki si scopre che Sony Interactive Entertainment (SIE) - società che gestisce le proprietà intellettuali del marchio PlayStation - ha registrato il nome 'PlayStation PC' nell'aprile 2021, tramite la sede principale situata a San Mateo, California.

Occorre specificare che i porting di Horizon Zero Dawn e God of War (in uscita il 14 gennaio) vengono distribuiti su Steam da PlayStation Mobile, nome adottato originariamente dall'editore su PC. Al contrario, la pagina Steam di Days Gone presenta già la nuova label: l'action/adventure di Bend Studio è dunque il primo titolo Sony a essere distribuito da PlayStation PC LLC.

Naturalmente si tratta di una mera formalità, ma è anche un forte segnale dell'apertura di Sony al mercato PC. Sempre più titoli PlayStation approderanno su Windows, come del resto ha lasciato intuire lo stesso Jim Ryan nell'ultima intervista con GQ. Secondo il presidente e CEO di SIE, i giochi pubblicati durante il secondo ciclo vitale di PS4 sono "meravigliosi e fantastici" e, come tali, dovrebbero raggiungere un pubblico più ampio - quello dei giocatori PC, per l'appunto.

Non solo Uncharted e God of War. Stando agli ultimi rumor, anche il più recente Sackboy: A Big Adventure approderà su PC. Il gioco, pubblicato in esclusiva su PlayStation 5, è apparso nel database di Steam con il nome in codice 'Steel PC'. Il platformer di Sumo Digital potrebbe essere il prossimo titolo PlayStation a essere rilasciato su Steam, almeno secondo le indiscrezioni.