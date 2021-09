Uncharted arriverà su PC: svelata la raccolta con gli ultimi due capitoli

Dopo Horizon e Days Gone, un'altra serie si appresta a sbarcare su PC: parliamo di Uncharted. L'acclamato franchise di Naughty Dog debutterà su Windows con la collezione Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri (Legacy of Thieves Collection), riedizione progettata anche per PlayStation 5. L'annuncio è arrivato ieri sera, durante il PlayStation Showcase, evento in cui abbiamo posato gli occhi su Gran Turismo 7, God Of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2.

Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri, in arrivo su PS5 e PC

La Legacy of Thieves Collection include gli ultimi due capitoli della serie Uncharted, rimasterizzati per sfruttare appieno la potenza di PS5 e, naturalmente, quella dei PC.

Si parte dunque con Uncharted 4: Fine di un ladro, lanciato su PS4 nel 2016. Parliamo dell'ultima avventura di Nathan Drake, emblematico protagonista della tetralogia, impegnato in un'autentica caccia al tesoro che lo condurrà nel cuore del Madagascar, fino ad arrivare alla colonia pirata di Libertalia. Nel bundle troviamo inoltre Uncharted: L'Eredità Perduta, spin-off rilasciato nel 2017 incentrato sul personaggio di Chloe Frazer e sul suo percorso di trasformazione "da amica/nemica a eroina"; al suo fianco troveremo la mercenaria Nadine Ross.

Come si legge nel post pubblicato sul PlayStation Blog, Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri sarà disponibile a inizio 2022 su PS5; solo successivamente, specifica Rochelle Snyder di Naughty Dog, il bundle verrà distribuito anche su PC. La versione per Windows 10 è in fase di sviluppo presso gli studi di Iron Galaxy e "verrà pubblicata poco dopo quella PS5".

Se Sony deciderà di seguire lo stesso modus operandi adottato con Days Gone, la Legacy of Thieves Collection di Uncharted non proporrà solo un comparto visivo rivisitato, ma anche un'ampia gamma di opzioni che permetteranno agli utenti PC di personalizzare i settaggi grafici. Ci aspettiamo inoltre il supporto nativo al 4K, all'HDR e ai monitor ultra-wide.