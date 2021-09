Gran Turismo 7: data di rilascio, immagini e trailer

Tante nuove informazioni su Gran Turismo 7 sono arrivate dal PlayStation Showcase 2021. E con esse molti nuovi screenshot, che evidenziano il nuovo sistema di condizioni climatiche ma anche l'editor delle auto interno al gioco. Il nuovo trailer, invece, rivela la data di rilascio, quella del 4 marzo 2022.

Gran Turismo 7 arriverà su PS5 e PS4 il 4 marzo 2022

"Ricordo ancora l'entusiasmo del giorno in cui presentammo per la prima volta al mondo il primo gioco della serie Gran Turismo per PS1" scrive Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital e creatore di Gran Turismo, sul blog PlayStation. "Con lo stesso inspiegabile senso di eccitazione, sono felice di annunciare che Gran Turismo 7 sarà disponibile il 4 marzo 2022, contemporaneamente su entrambe le console PS5 e PS4".

Yamauchi ha un obiettivo molto ambizioso con il nuovo Gran Turismo: trasmettere gli ultimi 150 anni di cultura automobilistica con un titolo che rappresenterà una sorta di ritorno alle origini rispetto al capitolo GT Sport: non più focus sul multiplayer, ma proprio sulla storia delle auto. Gran Turismo 7, dunque, vanterà auto di ogni epoca con l'obiettivo di incontrare le passioni dei fan dei primi capitoli della serie ma anche dei giocatori più giovani.

Nel 17° secolo alcuni appassionati erano soliti fare lunghi viaggi attraverso il continente europeo e da quelle abitudini nacque il nome di Gran Turismo per identificare una categoria di auto. La modalità GT Campaign di Gran Turismo 7 punta a catturare quello stesso spirito, afferma Yamauchi.

Come GT Sport, poi, anche GT7 avrà un editor di livree. Con la nuova versione, l'obiettivo di Polyphony Digital è quello di migliorarne l'interfaccia e la facilità d'uso. Una modalità foto definita Scapes, invece, consentirà di fotografare le proprie auto negli scenari più spettacolari sfruttando l'HDR per garantire la perfetta resa dei colori. 43 paesi e oltre 2.500 località saranno disponibili all'interno di questa modalità, che darà anche la possibilità di condividere gli scatti con gli amici.

I circuiti storici di Gran Turismo 7 Trial Mountain e High-Speed Ring torneranno nella nuova modalità campagna. "Ripristinare questi circuiti con un livello di dettaglio e ricchezza che corrisponde alla potenza di PS5 è stata una sfida per il team" sostiene Yamauchi.

Ci saranno serie di gare tematiche che hanno un significato culturale relativo ad epoche passate o presenti all'interno di quello che Yamauchi definisce GT Café. Inoltre, grossa attenzione verrà riposta al tuning delle auto, in termini di prestazioni del motore, sospensioni, ingranaggi della trasmissione, freni, pneumatici, ecc. Anche GT Auto farà il suo ritorno con modifiche alle ruote e alla carrozzeria, aggiunta di roll-bar e altre parti aerodinamiche. E non mancheranno i cambi olio motore e l'autolavaggio, come vuole la tradizione della serie.

Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, è stata usata un'enorme quantità di dati provenienti dalle osservazioni metereologiche per gestire le dimensioni delle particelle in funzione del momento della giornata. La validità della simulazione è stata verificata utilizzando le immagini HDR di Scapes, sostiene Yamauchi, capace di esprimere in maniera realistica il cielo, così come i cambiamenti di luce in funzione del momento della giornata e delle condizioni meteo.

Quelli relativi a Gran Turismo 7 rappresentano solo una parte degli annunci del PlayStation Showcase 2021: tra i giochi coinvolti, Star Wars KOTOR, God Of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.