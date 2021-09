Insomniac annuncia Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine per PS5

Nel corso del PlayStation Showcase abbiamo assistito alla presentazione di nuovi titoli in sviluppo per PS5. Tra questi, con nostra grande sorpresa, troviamo due giochi di Insomniac Games dedicati all'universo fumettistico Marvel. Il primo non poteva che essere Marvel's Spider-Man 2, seguito dell'acclamato action ispirato alle avventure dell'Uomo Ragno. La vera "bomba" è stata però Marvel's Wolverine, il gioco che vedrà protagonista il mutante con gli artigli di adamantio.

Marvel's Spider-Man 2: Peter e Miles affrontano Venom

Il lancio di PlayStation 5 è stato accompagnato da Marvel's Spider-Man: Miles Morales, spin-off che vede protagonista l'Uomo Ragno dell'universo Ultimate, il primo afroamericano a indossare il costume dell'iconico supereroe. Per Insomniac Games - autori, tra le altre cose, del recente Ratchet & Clank: Rift Apart - è stata l'occasione perfetta per rilanciare il gioco originale su PS5, con una Remastered che ha presentato il nuovo volto di Peter Parker. I due Spidey uniranno le forze in Marvel's Spider-Man 2 per affrontare un nemico che non ha bisogno di presentazioni.

Venom sarà l'antagonista della nuova avventura single-player in arrivo su PlayStation 5; sì, questa volta si tratta di un'esclusiva next-gen. L'arcinoto rivale di Spider-Man, appare negli ultimi secondi del reveal trailer mostrato ieri sera, durante l'evento trasmesso da Sony Interactive Entertainment. "Siamo felicissimi di annunciare che Tony Todd (Candyman) sarà la voce del simbionte Venom in Marvel’s Spider-Man 2. Siamo anche lieti di dare il bentornato a Yuri Lowenthal e Nadji Jeter, che riprenderanno rispettivamente il ruolo di Peter e Miles".

A supervisionare i lavori su Marvel's Spider-Man 2 ci sono il direttore creativo Bryan Intihar e il direttore del gioco Ryan Smith. Lo conferma Ryan Schneider di Insomniac Games, che commenta: "Se spingere al limite le capacità della console sarà avvincente, siamo ugualmente entusiasti di poter creare nuove storie per Peter e Miles. Come nei precedenti giochi di Spider-Man, non vogliamo solo raccontare una grande storia di supereroi, ma anche una storia fatta di umanità, ricca di sentimento e umorismo, che affondi le radici nelle persone dietro la maschera".

Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PlayStation 5 nel corso del 2023.

Marvel's Wolverine: l'inaspettato annuncio di Insomniac Games

Con ogni probabilità, nessuno si aspettava l'annuncio di un altro gioco targato Insomniac Games, dopotutto il team di Burbank ha rilasciato solo qualche mese fa Ratchet & Clank: Rift Apart e un progetto quale Marvel's Spider-Man 2 richiederà indubbiamente molto impegno. Eppure, Marvel's Wolverine ha fatto la sua comparsa durante il PlayStation Showcase con un breve filmato che ci presenta l'eponimo supereroe, direttamente dagli X-Men.

"Durante la lavorazione di Marvel’s Spider-Man, ci sono stati momenti in cui tutti noi, Insomniac, Sony Interactive Entertainment e Marvel, facevamo brainstorming per parlare del futuro dopo lo spara ragnatele. E persino in quelle prime discussioni, Wolverine si presentava continuamente come il personaggio su cui ci sarebbe davvero piaciuto lavorare insieme", racconta Ryan Schneider. "Passano un paio d’anni ed eccoci improvvisamente di fronte a Sony Interactive Entertainment e Marvel a presentare formalmente un gioco per PlayStation 5 avente per protagonista il mutante con gli artigli di adamantio!".

In questo caso, Marvel's Wolverine è diretto da Brian Horton (direttore creativo) e Cameron Christian (direttore del gioco); Christian ha recentemente guidato lo sviluppo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. "Come per tutti i nostri giochi di Spider-Man, il nostro obiettivo non è solo rispettare il DNA di ciò che rende il personaggio così popolare, ma anche cercare opportunità per rinnovarlo e fargli riflettere davvero lo spirito di Insomniac".

Marvel's Wolverine è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e promette una "narrazione emotiva" e un "gameplay all'avanguardia". Manca dunque una finestra di lancio, ma sappiamo che sarà un'altra esclusiva PlayStation 5.