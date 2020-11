Spider-Man Miles Morales: ecco com'è su PS5 a 60 fps

Come abbiamo detto nella recensione di PlayStation 5, siamo rimasti colpiti dal frame rate di Spider-Man: Miles Morales. Sebbene per certi versi si tratti di un gioco che solo in parte costituisce un'evoluzione rispetto a Marvel's Spider-Man per PS4, la capacità di girare su PS5 a 60 frame per secondo granitici è molto impattante, restituendo una forte sensazione di next-gen (il primo Spider-Man si fermava a 30 fps su PS4). In altre parole, l'arrivo sul mercato delle due nuove console, con i loro hardware e le loro caratteristiche, non necessariamente si traduce nel debutto definitivo della next-gen. Questo avverrà, per ovvie ragioni, solo con l'arrivo dei giochi capaci di sfruttare le novità.

E qui parliamo di Cyberpunk 2077, per il quale serve aspettare circa un mese (esclusi altri, comunque possibili, ritardi). Detto questo, un bell'antipasto è sicuramente offerto da Spider-Man: Miles Morales. Il nuovo gioco di Insomniac Games, una software house che ci ha abituato a godere delle peculiarità delle nuove PlayStation subito al lancio, mette a disposizione due modalità di gioco: "Prestazioni" e "Fedeltà", la prima a 60 fps e la seconda a 30 fps. Non solo l'implementazione dei 60 fps è pregevole, ma lo è anche quella "Fedeltà", che abilita illuminazione evoluta ed effetti aggiuntivi, oltre al Ray Tracing e a tecniche di miglioramento delle immagini su base temporale. In entrambi i casi viene fatto un upscaling delle immagini alla risoluzione 4K.

Abbiamo realizzato dei confronti delle immagini per capire che tipo di implementazione è stato fatto del Ray Tracing.

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

A sinistra la modalità "Prestazioni", a destra "Fedeltà". Si può notare come nel primo caso venga usata una riflessione pre-confezionata, mentre in "Fedeltà" tutte le riflessioni vengono generate in tempo reale, tenendo conto dell'esatta composizione della scena e di tutti i cambiamenti che vi intercorrono. Il risultato è che le riflessioni, oltre a essere fedeli, sono molto accurate. Bisogna concentrarsi sul pavimento del terrazzo per scorgere le differenze in termini di precisione delle riflessioni.

Sebbene ci sia una consistente riduzione nel frame rate, la GPU di PS5 basata su RDNA 2 (al netto di alcune personalizzazioni di Sony - ne abbiamo parlato nella recensione) sembra svolgere un lavoro egregio in termini di Ray Tracing, evidenziando come effettivamente ci sia un'implementazione in hardware nella sua GPU. Il calo nel frame rate è dovuto alla complessità intrinseca nell'elaborazione del Ray Tracing, che mette in difficoltà anche le più recenti GPU PC come abbiamo visto più volte nei nostri articoli.

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

Questo confronto è abbastanza impietoso, con la scena poligonale che cambia quasi completamente all'impostazione "Fedeltà". Non solo le riflessioni diventano accattivanti e decisamente precise, ma il pavimento riflette anche la luce proveniente dall'esterno.

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

Se ci avviciniamo al finestrone, possiamo ammirare nel dettaglio le differenze, con la precisione che abbiamo riscontrato nel primo confronto ancora una volta in evidenza.

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

Clicca per visualizzare lo screenshot alla risoluzione 4K

Le differenze nella qualità delle riflessioni ovviamente ritornano anche negli spazi aperti, che sono decisamente ricorrenti nel titolo di Insomniac Games, trattandosi di un titolo di azione a mondo aperto per certi versi simile ai titoli della serie Batman Arkham.

Dunque, qualitativamente c'è una grande differenza, e il Ray Tracing sembra funzionare bene su console. Allora perché gridiamo al miracolo più per "Prestazioni" che per "Fedeltà"? Ammirare le acrobazie di Spider-Man, i combattimenti e gli effetti visivi, oltre che la distruzione in tempo reale e la fisica del mondo di gioco, a 60 fotogrammi per secondo è un'esperienza senza precedenti su console, come abbiamo cercato di testimoniare con il video di gameplay che abbiamo registrato e che trovate ad inizio articolo. Per queste ragioni, la nostra personale scelta ha previsto di andare avanti nell'avventura privilegiando il frame rate alla maggiore qualità visiva, che comunque rimane evidente.

"Da un grande potere derivano grandi responsabilità", e di responsabilità Miles Morales ne ha anche fin troppe. L'ultimo titolo Insomniac Games ha il compito di dimostrare le grandi potenzialità di PlayStation 5, accompagnando il lancio della console next-gen di Sony e offrendo una nuova, emozionante avventura ai fan che avevano amato Marvel's Spider-Man su PS4.

Il giovane Miles è più audace e intraprendente, a tratti sconsiderato, ma ha dalla sua n'inedita gamma di abilità che potrà sfoggiare svolazzando tra i grattacieli di New York. Quali sono gli altri superpoteri del nuovo amichevole Spidey di quartiere?Vi raccontiamo la nostra esperienza con Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

ATTENZIONE : seguiranno spoiler sulla trama di Marvel's Spider-Man e della relativa espansione.

La prima grande esclusiva PS5 è davvero un 'more of the same'?

Il gioco dedicato al nuovo Uomo Ragno è un sequel diretto del primo capitolo rilasciato nel 2018. Si riparte dunque dagli ultimi eventi raccontati nell'espansione La città che non dorme mai, dove Miles Morales, adolescente afro-americano residente a Brooklyn, viene morso da un ragno geneticamente modificato. È così che il ragazzo ottiene dei superpoteri molto simili a quelli posseduti da Peter Parker, emblematico protagonista dell'episodio originale e, come vedremo, mentore del futuro Spider-Man.

Quando Peter dovrà lasciare New York per qualche settimana, Miles prenderà il suo posto indossando il costume rosso e blu. Il suo compito? Proteggere la Grande Mela dalle innumerevoli gang che la minacciano ogni giorno: qui il nostro eroe si scontrerà con vecchie e nuove conoscenze, tra cui il gruppo degli Underground guidato al misterioso Riparatore. Sarà in tali occasioni che il piccolo Spidey darà prova delle sue formidabili abilità, imparando qualche lezione di tanto in tanto.

Rispondendo alla suddetta domanda possiamo confermarvi che Spider-Man: Miles Morales si configura come un 'more of the same', con tutti i crismi del caso. Parliamo di un gioco che parte dalle medesime, brillanti basi del suo predecessore: un action/adventure che garantisce grande libertà d'azione, con un'ambientazione ben archittetata e fasi esplorative di ampio respiro; è un titolo che offre inoltre un sistema di combattimento a dir poco coinvolgente, in cui poter dare libero sfogo alla propria creatività combinando i poteri e i numerosi gadget messi a disposizione dell'eroe Marvel.

Per chi non avesse familiarità con la serie a fumetti, esistono grandi differenze tra Miles Morales e Peter Parker, e non ci riferiamo alla mera caratterizzazione dei personaggi. Il nuovo Spider-Man potrà arrampicarsi sui muri, sparare ragnatele e sferrare pugni proprio come il suo collega più 'anzianotto', ma Miles vanta un'inedita gamma di abilità bioelettriche basate sul potere Venom. Quest'ultimo sarà rappresentato su schermo da un'apposita barra che, una volta riempita, ci consentirà di innescare una serie di potenti attacchi con cui avere la meglio sui nemici più coriacei - con effetti scenografici di grande impatto.

Le scazzottate con i criminali avverranno durante le missioni principali e secondarie disseminate in quel di Manhattan. In questi frangenti ci scontreremo con un'intelligenza artificiale che eredita i medesimi difetti palesati nel prequel: nelle fasi stealth, in particolare, i nemici faticheranno ad accorgersi tempestivamente della vostra presenza e nelle fasi più concitate lasciano spesso il fianco scoperto, invitandoci a mettere a segno le devastanti combo di cui sopra senza troppi problemi. A rendere le cose più interessanti ci pensa dunque il sistema di difficoltà, con un quarto livello di sfida che risulterà senz'altro invitante.

Insomma, in termini di dimensioni Marvel's Spider-Man: Miles Morales è una copia carbone dell'avventura originale proposta su PS4. C'è però una fresca componente narrativa, forte di un nuovo e carismatico protagonista, e ulteriori aggiunte per quel che concerne il setting newyorkese. Non mancano poi le innumerevoli personalizzazioni per il nostro Spidey, con un paio di chicche assolutamente imperdibili per i fan del supereroe, siano essi appassionati di fumetti o di cinema.

Basterà una dozzina d'ore per portare a termine la maggioranza delle attività previste dalla campagna, ma sbloccare gli eventuali extra richiederà qualcosina in più.

Le acrobazie tecniche di Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Come volevasi dimostrare, è sul fronte tecnico che l'ultima opera di Insomniac esibisce i muscoli, confermandosi come una delle esperienze videoludiche più intriganti dell'anno. Nulla di cui sorprendersi se consideriamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales è una delle prime grandi esclusive di PlayStation 5, una macchina che ad un prezzo piuttosto accessibile - a partire da 399 euro con la versione 'only digital' - offre elevate prestazioni grafiche e una velocità senza precedenti.

L'avventura di Miles può godere dei benefici garantiti dal chipset di AMD, il che si traduce in splendide visuali di New York e una solida fluidità di gioco. Il titolo tripla-A supporta la risoluzione 4K dinamica e l'HDR per restituirci la migliore versione della metropoli americana, resa ancora più dettagliata e 'viva' rispetto alla controparte del 2018. Uno dei principali bonus di questo sequel/spin-off coincide con il frame rate: si passa dai 30 fotogrammi al secondo del prequel agli scattanti 60 fps, ben più adatti alle manovre spericolate dell'Uomo Ragno e ai movimentati scontri con i villain.

Fa la sua parte anche il sistema d'archiviazione basato su SSD. Le maggiori prestazioni assicurate dal nuovo supporto di memoria si concretizzano in caricamenti pressoché istantanei nella maggior parte degli scenari che, nel già citato prequel, richiedono normalmente un'attesa di svariati secondi. In particolare, abbiamo notato queste differenze durante le missioni, in cui abbiamo attraversato diversi scenari di Manhattan senza alcuna soluzione di continuità. L'ulteriore vantaggio si presenta nel momento in cui ricarichiamo la partita lasciata in sospeso: non dovrete attendere più di un paio di secondi per proseguire nelle vostre imprese.

Altro protagonista è il DualSense, supportato anche da Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Nel caso dell'action/adventure, il controller di PS5 incrementa l'immersività del giocatore tramite i trigger adattivi e il feedback aptico: i primi simuleranno la sensazione delle ragnatele sparate dai polsi dell'Uomo Ragno, attraverso la regolazione automatica delle resistenze dei pulsanti; il feedback offerto dai nuovi attuatori, invece, vi farà percepire ogni singolo colpo inflitto o incassato.