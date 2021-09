Star Wars KOTOR: il remake è ufficiale con il primo trailer

Star Wars: Knights of the Old Republic, il videogioco che ha decretato il successo dell'universo espanso di Star Wars, tornerà con un remake. Nel corso dell'evento PlayStation Showcase di ieri sera sono state confermate le voci che circolavano da tempo, ovvero che Aspyr è al lavoro su un remake del grande classico BioWare rilasciato originariamente nel 2003.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - PlayStation Showcase 2021 Trailer: ecco Darth Revan

Il trailer è molto breve, limitandosi al logo e alla fugace apparizione di un personaggio. Costui, però, è molto amato dagli appassionati del lore di Star Wars, che lo aspettano con grande passione anche in versione canonica. Si tratta di Darth Revan, ex Jedi passato ai Sith ai tempi delle Guerre Mandaloriane, raccontate proprio da KOTOR e ambientate 4 mila anni prima degli eventi della saga degli Skywalker.

Non è tutto: altra grande sorpresa è costituita dalla voce narrante che possiamo ascoltare nel trailer, quella di Jennifer Hale, la doppiatrice originale di Bastila Shan. Lei è stata una delle figure chiave della Guerra Civile Jedi mandata dal Consiglio dei Jedi a neutralizzare Darth Revan. Con il quale, però, forma un legame molto particolare, fino a innamorarsi di lui.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è sviluppato da Aspyr e arriverà su PlayStation 5 e PC al lancio (successivamente anche sulle altre console, Xbox e probabilmente PS4). Non è dunque un progetto affidato a BioWare, ma a una software house esperta in porting e rifacimenti. Questo crea dei dubbi su quanto il nuovo KOTOR possa essere differente rispetto all'originale: Aspyr si limiterà a rivedere la parte tecnica o modificherà il gameplay e i contenuti? Non è dato sapere in via ufficiale (proprio per il fatto che il trailer sia così tanto scarno), ma secondo indiscrezioni starebbe provvedendo a modificare il sistema di combattimento, rendendolo più dinamico (in stile Mass Effect, per capirci) e introducendo nuove dinamiche di gioco.