Star Wars Knights of the Old Republic: il remake esiste ed è già in sviluppo

Da tempo immemore i fan di Knights of the Old Republic reclamano il ritorno dell'amato action RPG di Star Wars, gioco lanciato nell'ormai lontano 2003 su Xbox e PC. Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un ipotetico Remake dedicato al gioco di ruolo, ma l'ultima indiscrezione pare confermare l'esistenza del fantomatico progetto. No, non sarà BioWare a restaurare KOTOR, bensì il team texano di Aspyr Media.

C'è Aspyr dietro Star Wars KOTOR Remake, lo dice Jason Schreier

Sviluppato dal team di BioWare, capitanato dal director Casey Hudson (Baldur's Gate II, Mass Effect), Star Wars Knights of the Old Republic è, con ogni probabilità, l'opera videoludica più popolare della storia del franchise. Il lavoro dello sviluppatore canadese è stato apprezzato dalla critica e soprattutto dai fan della saga di George Lucas, in primis per l'ottimo lavoro svolto sui personaggi e sulla storia. Anche il sequel The Sith Lords ha riscontrato un discreto successo, ma il terzo capitolo originariamente concepito da BioWare non ha mai visto la luce.

Le speranze per un nuovo capitolo di KOTOR sono morte insieme a LucasArts, ma il rilancio di quest'ultima da parte di Disney - con il ritrovamento del nome Lucasfilm Games - ha spalancato le porte a nuovi potenziali progetti legati a Star Wars. Al momento, la "nuova" etichetta di Disney accompagna i già noti Star Wars Jedi: Fallen Order e Battlefront II, ma prossimamente potrebbe accogliere anche il fantomatico remake dell'action RPG.

I primi rumor risalgono al gennaio 2021 e parlavano di un nuovo Knights of the Old Republic in sviluppo, che tuttavia non sarebbe stato realizzato da BioWare. L'identità dello sviluppatore viene dunque rivelata da Jason Schreier di Bloomberg: è Aspyr, società specializzata in porting di videogiochi per PC e console. Curiosamente, parliamo della stessa software house che aveva realizzato le versioni Mac OS X e Linux del già citato KOTOR II: The Sith Lords.

In occasione di un'intervista con MinnMax, Schreier ha inoltre confermato che il gioco in questione è a tutti gli effetti un remake di Star Wars Knights of the Old Republic. È intervenuta anche la redazione di Eurogamer, ribadendo che il progetto sarà più vicino a un remake che a un semplice remaster o porting - come quelli realizzati da Aspyr in passato.

.@jasonschreier confirms that Aspyr Media (of all studios!) is working on a KOTOR remake in our new interview. We hope you enjoy the full discussion! https://t.co/vv0bljO35B https://t.co/IJdIIGY0aU — Ben Hanson (@yozetty) April 20, 2021

Anche in questo caso, vi ricordiamo che si parla ancora di mere indiscrezioni e, pertanto, vi consigliamo di interpretarle come tali. Seguiremo eventuali annunci da parte di Lucasfilm Games o della stessa Aspyr, nella speranza di poter rimettere le mani su Star Wars KOTOR.