Superlega, Agnelli: Fortnite e Call of Duty sono i veri concorrenti del calcio

Il mondo del calcio sta vivendo giorni a dir poco concitati con l'annuncio del progetto della Superlega. Il tentativo di 12 club, tra cui tre italiani con la Juventus capofila, di creare una competizione d'élite con scontri infrasettimanali tra squadre di rango per creare un format più appetibile all'estero e alle nuove generazioni è naufragato dopo le proteste di tifosi, addetti ai lavori, federazioni e persino capi di Stato.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è tuttavia convinto che sebbene congelata, la Superlega sia qualcosa di inevitabile: prima o poi diventerà realtà. In un'intervista con alcune testate, tra cui La Repubblica e il Corriere dello Sport, Agnelli ha ribadito un concetto che già espresse nel 2019, quando disse che bisognava guardare "alla Generazione Z e capire che gli avversari sono gli eSports e Fortnite. Saranno i veri competitor in futuro".

"Le generazioni più giovani che si stanno allontanando dal calcio", ha ribadito Agnelli a La Repubblica. "I più giovani vogliono vedere i grandi eventi e sono meno legati agli elementi di campanilismo che hanno segnato le generazioni precedenti, compresa la mia", prosegue.

"Un terzo dei tifosi mondiali segue due club che sono tra i fondatori della Superleague, il 10% segue i grandi giocatori e non i club, due terzi seguono il calcio più per il timore di perdere qualcosa che non per altro, e il dato più allarmante è che il 40% di coloro che hanno fra i 16 e 24 anni non ha interesse nel mondo del calcio" dice il presidente della Juventus snocciolando dati.

"Andare a creare una competizione che simuli ciò che fanno sulle piattaforme digitali - come Fifa - significa andargli incontro e fronteggiare la competizione di Fortnite o Call of Duty che sono i veri centri di attenzione dei ragazzi di oggi, che spenderanno domani. Il calcio sta vivendo una crisi enorme di appetibilità verso le nuove generazioni. Avere gli stadi chiusi da un anno per chi ha figli di 10-15 anni di età lo evidenzia: si interessano ad altro. È un processo accelerato dall'epidemia".

I 12 club fondatori di questa Superlega, fortemente indebitati e in cerca di fondi, sanno bene che dopo la pandemia resterà un altro problema, che è un po' quello che ha chiunque produce intrattenimento, ma se vogliamo anche informazione: catturare l'attenzione del pubblico per più tempo possibile.

Con l'arrivo delle piattaforme streaming come Netflix, di portali come YouTube, Twitch e i vari social, degli influencer e l'esplosione dei giochi online, chi prima attirava l'attenzione, come il calcio, sta perdendo presa, soprattutto sui giovani che passano rapidamente da un contenuto all'altro e che faticano a tenere l'attenzione su una partita per 90 minuti o, facendo un esempio che ci riguarda, leggere articoli anche più lunghi di pochi paragrafi.

La questione è quindi ben lungi dal definirsi conclusa, il calcio in qualche modo cambierà, presto o tardi: il fronte è spaccato e la frattura non si ricomporrà con una semplice elargizione di denaro da parte delle federazioni per coprire i buchi, colpevolmente creati da gestioni scellerate, nel breve termine.