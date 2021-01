Lucasfilm Games: arriva la nuova etichetta per i videogiochi di Star Wars

Nel lontano 1982 nasceva Lucasfilm Games - poi rinominata in LucasArts - compagnia che ha dato i natali a capolavori come Monkey Island e Grim Fandango e ai primi giochi ispirati alla saga di Guerre stellari. A sette anni dalla chiusura dello studio americano, Lucasfilm Games rinasce come "semplice" etichetta per tutte le produzioni videoludiche dedicate a Star Wars.

Il "ritorno" di Lucasfilm Games: la nuova era dei giochi Star Wars

L'annuncio è stato diffuso poche ore fa tramite i canali controllati da Disney. Il brand Lucasfilm Games diventa a tutti gli effetti "l'identità ufficiale di tutti i titoli gaming di Star Wars": l'etichetta riunirà le ultime produzioni legate all'universo fantascientifico, così come i futuri giochi sviluppati dai partner di Lucasfilm - a partire da Electronic Arts.

A proposito di EA, ricordiamo che è il colosso statunitense a detenere il controllo della serie: nel maggio 2013 - in seguito alla chiusura di LucasArts - Electronic Arts si è assicurata la licenza tramite un accordo decennale con Disney. La scadenza della partnership è prevista per il 2023.

Nel trailer in cui ci viene presentata la nuova label ammiriamo tutti i più recenti giochi dedicati alla popolare saga sci-fi. Troviamo l'acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order, sviluppato da Respawn Entertainment, l'MMO Star Wars: The Old Republic, il meno lodato Battlefront II - prossimamente in regalo su Epic Games Store - e molti altri.

Sono stati inoltre lanciati i nuovi profili social di Lucasfilm Games, su Twitter e Facebook. Da questi canali scopriremo i prossimi annunci a tema Star Wars e, dunque, i progetti "sviluppati in collaborazione con i migliori studi del settore" - come si legge sul sito ufficiale.

Anche Electronic Arts ha commentato il suddetto annuncio. Ecco la sua dichiarazione ufficiale: "Siamo orgogliosi della nostra collaborazione di lunga data con Lucasfilm Games, che proseguirà negli anni a venire. I nostri talentuosi team hanno creato alcuni dei videogiochi di maggior successo nella storia del franchise di Star Wars, tra cui Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront e Battlefront II, Star Wars: Galaxy of Heroes e Star Wars: Squadrons. Adoriamo Star Wars e non vediamo l'ora di creare esperienze ancor più emozionanti per i giocatori".