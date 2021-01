Epic Games Store regala Star Wars Battlefront II: ecco quando riscattarlo

Natale è passato già da un po', ma Epic Games continua a far piovere regali per gli utenti del suo Store. I giocatori che nei prossimi giorni accederanno al marketplace avranno la possibilità di ottenere un altro titolo gratuito: questa volta si parla di Star Wars Battlefront II, ultimo sparatutto dedicato all'iconico franchise fantascientifico, e il primo tripla-A regalato da Epic in questo 2021.

Star Wars Battlefront II: in regalo la Celebration Edition



Come annunciato dalla stessa Epic poche ore fa, gli utenti PC potranno riscattare la propria copia di Battlefront II da giovedì 14 gennaio, a partire dalle ore 17. La promozione è valida solo fino al 21 gennaio, giorno in cui il titolo DICE cederà il posto a un altro gioco.

Il regalo concesso da Epic e da Electronic Arts corrisponde alla Celebration Edition dello shooter multiplayer ambientato nell'universo di Guerre stellari. Rilasciata nel dicembre 2019, questa edizione include tutti i contenuti di personalizzazione disponibili in-game, compresi gli add-on tratti da Star Wars: L'ascesa di Skywalker (Episodio VII).

Come si legge sul sito ufficiale di EA, Star Wars Battlefront II: Celebration Edition contiene il gioco base - aggiornato all'ultima versione disponibile - più di 25 aspetti per gli eroi e 125 skin per i soldati, a cui vanno aggiunte oltre 100 emote e 70 pose vittoriose.

Per chi vorrà sperimentare l'esperienza first-person shooter di DICE, o sfoggiare il proprio look tra una battaglia e l'altra, non c'è occasione migliore di quella proposta da Epic.

Ricordiamo che, poco più di tre anni fa, Star Wars Battlefront II era stato criticato per il suo (invadente) sistema di microtransazioni, spesso paragonato al gioco d'azzardo; lo stesso sistema è stato rimosso interamente da EA il giorno prima del lancio ufficiale del gioco.