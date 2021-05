Days Gone, il survival zombie di Sony sbarca oggi su PC: ecco come gira

È una delle produzioni più interessanti della penultima generazione di console, nonché una delle più sottovalutate, a nostro parere. Days Gone è l'ultima fatica di Bend Studio, software house che si cela dietro lo storico franchise di Syphon Filter. Dopo aver lavorato ad alcuni titoli minori, nel 2019 il team americano ha lanciato la sua opera più ambiziosa: in seguito a un'accoglienza piuttosto tiepida, alla fine il survival zombie ha riscontrato un notevole successo tra i giocatori PS4.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti sulla console Sony, per Deacon St. John è arrivato il momento di sbarcare su PC, seguendo l'esempio dei "colleghi" Aloy e Sam Porter Bridges. Days Gone, ricordiamo, è infatti l'ultima produzione dei PlayStation Studios ad abbracciare il mondo del gaming su mouse e tastiera. Il porting è disponibile da oggi su Steam: dopo aver mosso i primi passi al fianco di Deek, vi parliamo brevemente della versione PC di Days Gone.

L'emozionante storia di Deacon "Deek" St. John

Days Gone ci racconta la storia di Deacon St. John, Deek per i suoi pochi amici. L'anti-eroe di quest'avventura è un ex militare, motociclista e attualmente cacciatore di taglie, catapultato in un mondo post-apocalittico dove vige la legge del più forte e quella del non-morto: gli Stati Uniti, infatti, sono stati colpiti da una pandemia che ha trasformato milioni di persone in creature fameliche, i cosiddetti Furiosi. I pochi superstiti hanno formato gruppi di sciacalli e, nel migliore dei casi, piccole comunità in cui ci si sostiene a vicenda.

Ambientato nella zona del Pacifico nord-occidentale, Days Gone propone un vasto open world liberamente esplorabile, a piedi o a bordo della fidata motocicletta di Deek, una vera e propria estensione del protagonista. Dovremo prenderci cura del nostro veicolo, tenendo il serbatoio pieno e rattoppando gli eventuali guasti, onde evitare di restare bloccati nel bel mezzo del nulla.

Nelle situazioni più spiacevoli, Deek si ritroverà circondato da Furiosi o dai più pericoli nemici umani che proveranno a eliminarlo senza esitazione. Da questo punto di vista, l'action/adventure di Bend Studio è tutt'altro che un gioco facile e, in alcune occasioni, non esiterà a complicare la vita dei giocatori che lo prenderanno con troppa leggerezza, anche riducendo il livello di sfida. L'azione ragionata è obbligatoria, così come la gestione delle proprie risorse, come le bende che potremo utilizzare per curare le nostre ferite o le poche munizioni che troveremo in giro.

Per sopravvivere nelle terre selvagge, il nostro cacciatore di taglie potrà servirsi di un arsenale piuttosto variegato e di una serie di abilità che potremo potenziare tramite un apposito skill tree in seguito all'avanzamento di livello. La sottile componente ruolistica si estende alla presenza di quest principali e secondarie e alla raccolta di materiali da consegnare a determinati NPC alleati, al fine di migliorare i rapporti con gli altri gruppi di superstiti.

Avanzando nell'emozionante storia di Deacon faremo la conoscenza di personaggi più o meno carismatici e assisteremo intriganti colpi di scena. Il tutto porterà la longevità complessiva di Days Gone intorno alle 50 ore di gioco, che possono arrivare anche a 60 dedicandosi a un'esplorazione più profonda dell'open world e alla raccolta di tutti gli oggetti collezionabili.

PlayStation + PC: come gira Days Gone su Windows 10

Days Gone vanta un comparto grafico all'avanguardia su PC, ma trae evidente vantaggio dalla maggiore potenza hardware per migliorare ulteriormente quanto proposto su PS4 e PS4 Pro al tempo del suo debutto. Trattandosi pur sempre di un'ex esclusiva PlayStation siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità del porting, che sembra garantire stabilità e performance eccelse anche sulle build meno dotate; insomma, non avrete bisogno di una scheda di ultima generazione per godervi al meglio l'avventura di Bend Studio.

Per offrirvi un quadro più chiaro vi mostriamo un video gameplay catturato con la nostra configurazione di prova, basata su un processore Intel Core i7-9700K (3,6 GHz) e una scheda video Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB), affiancati da 16 GB di memoria RAM. Dopo aver regolato al massimo le opzioni grafiche, su Windows 10 abbiamo raggiunto un frame rate medio di circa 70 fps con risoluzione a 1440p , sfiorando anche i 120 fps scendendo ai 1080p .

Non abbiamo potuto testare il gioco in 4K, ma il supporto nativo alla risoluzione 2160p è presente e con esso quello ai monitor 21:9 ultra-wide, ampliando considerevolmente i margini della schermata per mettere in bella mostra i panorami di Days Gone.

Tornando alle opzioni grafiche, queste si presentano in gran numero e permettono all'utente di scalare al meglio la propria esperienza di gioco in base all'hardware utilizzato. Da segnalare la possibilità di abilitare e regolare l'HDR in presenza di un monitor compatibile, così come lo slider dedicato all'ampliamento del campo visivo, assente dalla versione per console. Non manca naturalmente il supporto a mouse e tastiera, ma il nostro consiglio, in questo caso, è quello di giocare con il controller, magari collegando il DualShock 4 o il nuovo DualSense per sfruttare la compatibilità con il touchpad integrato nella periferica Sony.

Sperimentando i vari settaggi non abbiamo mai percepito alcun tipo di rallentamento, se non fosse per un paio di piccoli stutter tra una cutscene e l'altra; a differenza di quanto avviene in The Last of Us: Parte II, in Days Gone la transizione dal gameplay ai filmati di gioco è molto più marcata. L'azione è rimasta fluida e stabile anche durante i momenti più concitati, siano essi gli scontri a fuoco con gli altri superstiti o gli inseguimenti su due ruote. Un risultato davvero eccellente se si considera la spropositata quantità di elementi presenti su schermo, come le orde di Furiosi che, in alcune occasioni, riempiranno il campo visivo in pieno stile World War Z.

Lavorano bene anche il sistema d'illuminazione e il comparto degli effetti, con qualche nota dolente per quanto concerne il meteo dinamico: più che convincente la pioggia, meno la neve che imbiancherà lo scenario in alcuni frangenti. Sia di giorno che di notte il gioco regala un gran colpo d'occhio, abbiamo dunque colto l'occasione offerta dalla Photo Mode per immortalare i nostri momenti preferiti di Days Gone, tra scorci mozzafiato e fughe a gambe levate dai lupi.

Vi ricordiamo che Days Gone è disponibile da oggi su PC. Potete effettuare il download su Steam, dove il gioco di Bend Studio è in vendita al prezzo consigliato di 49,99 euro, una cifra più che ragionevole per un gioco del 2019 che, tuttavia, può offrire un'ampia varietà di contenuti e una discreta longevità. Il nostro consiglio? Date una chance a Deacon, non ve ne pentirete.