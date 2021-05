Days Gone su PC, per farlo girare vi serve almeno un PC del 2013

Mentre una petizione che ha superato oltre 100.000 firme vuole convincere Sony a realizzare Days Gone 2 (ma sarà difficile...), l'ex esclusiva PlayStation è pronta ad approdare sul PC (Steam ed Epic Games Store) il 18 maggio. Cosa serve per giocarci?

Trattandosi di un titolo nato per la PS4, è piuttosto ampia la platea di computer gaming in grado di farlo girare a dovere: la configurazione raccomandata per giocare a 60 fps prevede infatti una GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580, schede rispettivamente arrivate sul mercato nel luglio 2016 e nell'aprile 2017 e comunque ancora molto popolari, visto che la GPU Nvidia è ancora quella più diffusa tra i giocatori Steam, almeno quelli che partecipano al sondaggio Hardware & Software.

Per quanto concerne i requisiti minimi, una CPU Intel del 2011 Sandy Bridge o un processore AMD "Vishera", basato sull'architettura Piledriver del 2012, dovrebbero bastare. Completano il quadro 8 GB di memoria e GPU come la GTX 780 o la Radeon R9 290, uscite nel 2013.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K@3.3 GHz o AMD FX-6300@3.5 GHz

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) o AMD Radeon R9 290 (4GB)

RAM: 8 GB

Storage: anche se non richiesto, un SSD è consigliato

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4770K@3.5GHz o Ryzen 5 1500X@3.5GHz

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

RAM: 16 GB

Storage: anche se non richiesto, un SSD è consigliato

Una FAQ sul sito di SIE Bend Studio rivela poi tutti gli altri dettagli della versione di Days Gone per PC. Il gioco supporta i monitor ultra-wide 21:9 e 32:9, anche per le cinematiche e l'interfaccia utente, inoltre il frame rate è sbloccato, quindi potrete giocarlo con il V-Sync o senza.

Gli sviluppatori sottolineano che non c'è il supporto al DLSS, ma scrivono anche un "at this time", in questo momento, che non sembra chiudere del tutto la porta a questa eventualità. Più netta invece la posizione sul ray tracing, che non è supportato e non lo sarà: non avrebbe senso dedicarci risorse (anche se francamente la stessa cosa vale per il DLSS). Days Gone PC include inoltre la stessa Photo Mode di PlayStation, con una funzionalità Super Resolution per catturare i momenti più salienti con un dettaglio maggiore.

Infine, segnaliamo la possibilità di modificare il campo visivo (field of view, FOV) fino a un massimo di 100 gradi, il supporto completo a tastiera e mouse, ma anche ai vari controller tra cui quello di XBox e delle ultime PlayStation.