Giochi senza sequel? Se non li acquistate a prezzo pieno non lamentatevi

John Garvin, scrittore e direttore creativo di Days Gone, ha dichiarato nel corso di un'intervista che i giocatori non dovrebbero lamentarsi se un gioco non ottiene un sequel, soprattutto se non l'hanno acquistato al prezzo di lancio. L'arrivo del titolo sul Playstation Plus e l'annuncio della data della versione PC hanno riacceso i riflettori sul titolo di Bend Studio, ma soprattutto si è parlato di un possibile sequel che a quanto pare non ci sarà per l'accoglienza tiepida dal gioco da parte della critica (ovvero i punteggi su Metacritic).

Secondo Garvin, uno degli elementi che i giocatori non considerano quando comprano un titolo a prezzo scontato o ne attendono l'arrivo su un servizio ad abbonamento è che gli incassi minori mettono a rischio la realizzazione di un seguito.

"Ho un'opinione che il pubblico potrebbe trovare interessante, ma allo stesso tempo potrebbe far arrabbiare alcuni di loro", ha detto Garvin. "Se ami un gioco, compralo a prezzo pieno. Non so quante volte ho visto i giocatori dire di averlo acquistato in saldo, ottenuto tramite il PS Plus o cose simili. Non lamentatevi se un gioco non ottiene un sequel se non è stato supportato al momento del lancio. È semplice, God of War ha venduto milioni di copie al debutto, Days Gone no. Parlo solo a titolo personale, non lavoro per Sony e non conosco i numeri precisi".

Garvin, nel corso dell'intervista, ha trattato anche il tema della pirateria. "Posso dirvi che quando stavamo realizzando Syphon Filter: Dark Mirror su PSP, siamo rimasti fregati perché la pirateria era un problema e Sony non era davvero coinvolta su ciò che la pirateria stava facendo alle vendite", ha dichiarato Garvin. "Abbiamo mostrato loro i torrent, un sito torrent aveva 200.000 copie di Dark Mirror in fase di download se ricordo bene - i numeri potrebbero essere sbagliati. A prescindere, ero incazzato, pensavo mi stessero levando i soldi dalle tasche. Penso quindi che un maggiore coinvolgimento con il titolo non sia così importante come acquistarlo a prezzo pieno, perché facendolo supportate direttamente gli sviluppatori".

Nel frattempo, è uscito un video comparativo tra la versione PC di Days Gone e quella PS5, realizzato con i filmati diffusi. La versione PC risulta leggermente migliore, con una maggiore definizione, ma non ci sono cambiamenti drastici, almeno stando a questo primo confronto.

La versione PC di Days Gone, dal 18 maggio su Steam e Epic Games Store, avrà un frame rate sbloccato e il supporto per i monitor 21:9 ultrawide. Ci sarà inoltre la possibilità di personalizzare il comparto grafico accedendo a nuove opzioni per aumentare il dettaglio del fogliame e la distanza visiva.