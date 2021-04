Days Gone: Sony annuncia la data di uscita della versione PC

Qualche settimana fa abbiamo scoperto qual è il prossimo gioco PlayStation a ricevere il "trattamento PC": dopo il debutto su PS4, Days Gone sbarcherà anche su Windows portando con sé diverse migliorie e funzionalità esclusive dedicate agli utenti di mouse e tastiera.

Oggi Sony torna a parlarci di questo porting, confermando la data di lancio originariamente pianificata per la primavera 2021 e svelando ulteriori dettagli.

Days Gone, dal 18 maggio su Steam e Epic Games Store

Sì, manca poco più di un mese all'arrivo della versione PC di Days Gone. L'annuncio arriva tramite il PlayStation Blog con un post firmato da Kevin McAllister, Online Community Specialist di Bend Studio, team che si cela dietro la realizzazione di quest'avventura a tema zombie.

Dopo i giocatori PS4 - e PS5, dov'è disponibile un update next-gen - anche gli utenti Windows vestiranno i panni di Deacon St. John, motociclista, cacciatore di taglie e uno dei pochi superstiti di un'America post-apocalittica. "Oltrepassa ponti crollati, ispeziona veicoli abbandonati, evita trappole e trova l'uscita da tunnel bloccati. Trova scorte all'interno di edifici fatiscenti per creare svariati oggetti, poi barattali nei villaggi per prepararti al viaggio attraverso un'ambientazione infestata, in continuo cambiamento", spiega McAllister descrivendo il survival.

Tra le novità implementate da Bend Studio nel porting PC di Days Gone troviamo il frame rate sbloccato e il supporto per i monitor 21:9 ultra-wide, novità più che gradita vista l'elevato numero di zombie presenti su schermo - le orde contano un massimo di 500 "Furiosi". C'è inoltre la possibilità di personalizzare il comparto grafico accedendo a nuove opzioni, che includono l'aumento del livello di dettaglio e della distanza di visualizzazione del fogliame.

C'è naturalmente il doppio supporto a mouse e tastiera o, in alternativa, al controller, originali o di terze parti. In aggiunta c'è la Modalità foto ad alta risoluzione, già presente sulle console PlayStation per consentire ai giocatori di immortalare e condividere i propri momenti preferiti.

Days Gone su PC sarà disponibile dal 18 maggio 2021 su Steam ed Epic Games Store.