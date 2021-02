Days Gone: dopo PS4, il gioco arriva anche su PC! L'annuncio ufficiale di Sony

Sono ore particolarmente calde per i fan di PlayStation. All'indomani dell'intervista che Jim Ryan ha concesso a GQ, scopriamo che una nuova sfilza di tripla-A prodotti da Sony sbarcherà molto presto su PC. Si parte da Days Gone, survival zombie che ha diviso pubblico e critica e che, come confermato dallo sviluppatore Bend Studio, approderà prossimamente su Windows.

Sony: Days Gone e "tanti altri giochi" in arrivo su PC

La scorsa giornata abbiamo accolto l'annuncio di un nuovo visore VR per PlayStation 5, così come lo sfortunato rinvio di Gran Turismo 7. Oggi torniamo alle buone notizie, con la conferma ufficiale del lancio di Days Gone su PC: l'annuncio era stato diffuso dallo stesso Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, e confermato poco dopo da Bend Studio tramite i suoi canali social.

Gli stessi autori del gioco dichiarano che Days Gone sarà rilasciato su PC nel corso di questa primavera e promettono maggiori dettagli circa la data di lancio.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021

Debuttato su PlayStation 4 nell'aprile 2019, Days Gone vede protagonista il motociclista e cacciatore di taglie Deacon "Deek" St. John, ex militare catapultato in un mondo post-apocalittico in cui una pandemia ha trasformato milioni di persone in famelici zombie - o "furiosi", se preferite. Dopo circa due anni di esclusività per la console Sony, tra pochi mesi il gioco delizierà anche i giocatori di mouse e tastiera, seguendo l'esempio di Death Stranding e Horizon Zero Dawn.

A tal proposito, sappiamo che Sony ha preso di mira il mercato PC con l'intento di espandere il proprio parco titoli, limitando di fatto il concetto di "esclusiva console" - in maniera simile a quanto fatto da Microsoft con il piano Xbox Play Anywhere. Jim Ryan è tornato a parlarci di questa strategia, pre-annunciando l'arrivo di "un'intera serie di giochi" PlayStation su PC.

Non ci è dato sapere quali saranno i prossimi titoli Sony indirizzati agli utenti Windows, ma sappiamo che le indiscrezioni diffuse nel 2020 vedevano protagonisti Gran Turismo Sport, Bloodborne e Uncharted: The Nathan Drake Collection. Al tempo la compagnia nipponica aveva smentito tali voci, eppure quei rumor coinvolgevano lo stesso Days Gone confermato poche ore fa.

Ne sapremo di più nelle prossime settimane, o probabilmente già nelle prossime ore, perché Sony ha appena programmato un nuovo State of Play per la serata di giovedì 25 febbraio: dalle 23.00, ora italiana, saranno annunciate novità per almeno 10 giochi in arrivo su PS4 e PS5.