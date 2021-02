Saldi EA: fino al 90% di sconto su FIFA, The Sims, Star Wars Squadrons e molti altri giochi

Electronic Arts sta scontando molti dei suoi giochi dei cataloghi Origin, Xbox, Nintendo Switch ed Epic Games Store. In particolare, su Origin troviamo sconti fino al 90% su titoli di grosso calibro e anche recenti. Il 69% di sconto su FIFA 21 permette di acquistare l'ultimo gioco di calcio EA Sports a 24,99. The Sims 4, invece, si pu adesso ottenere per soli 9,99, mentre Star Wars Squadrons disponibile a 23,99. Sono solamente alcuni dei giochi in offerta ora su Origin.

FIFA 21, The Sims 4, Star Wars Squadrons e molti altri giochi in offerta

Le offerte non si limitano a Origin e alla piattaforma PC, ma ci sono promozioni specifiche per Xbox, Nintendo Switch e per quanto riguarda i giochi EA che si trovano sulla piattaforma Epic Games Store. Ad esempio, nel caso di Xbox troviamo un attraente dimezzamento del prezzo del Triplo Bundle Star Wars, che include Star Wars Squadrons, Jedi Fallen Order e Battlefront II.

Per tutte le offerte vi rimandiamo al sito dei saldi EA.