FIFA 21 è disponibile da oggi su console e PC: ecco le principali novità

È finalmente arrivato il giorno di FIFA 21, ventotttesimo capitolo del popolare simulatore di calcio di EA Sports. L'ultima iterazione sbarca oggi sulle console di ultima generazione e si prepara all'imminente debutto della next-gen, portando con sé svariate novità sul fronte dei contenuti e anche per quanto riguarda il gameplay.

FIFA è tornato: ora disponibile il nuovo capitolo del titolo sportivo

A dirla tutta, sono molti i fan sfegatati che hanno già messo le mani sul nuovo FIFA 21. Più precisamente, gli utenti abbonati al servizio EA Play hanno potuto provare il gioco in anteprima lo scorso 1 ottobre, grazie a una versione preview giocabile per un massimo di 10 ore. Il 6 ottobre è arrivato invece il turno dei possessori della Ultimate Edition e della Champions Edition, in vendita con tre giorni di anticipo rispetto al lancio della versione standard.

Parlando delle novità messe in campo da FIFA 21, troviamo l'esclusività delle licenze di Inter, Milan - entrambe elette global partner di EA Sports - e Boca Juniors. Mancano invece le licenze di Juventus e Roma e delle neo-promosse Crotone e Spezia; il club bianconero resta un'esclusiva della serie Pro Evolution Soccer, ma sarà comunque presente in FIFA con il nome di 'Piemonte Calcio'. Assenti, in via ufficiale, anche la Serie B e la Nazionale Italiana.

Vengono inoltre aggiornate la modalità Carriera e la più recente Volta, introdotta in FIFA 20 e qui migliorata con due nuove sotto-modalità, quali Volta Squads e Feature Battles. La vincente formula di Fifa Ultimate Team (FUT) non cambia, ma viene arricchita da 11 new entry - tra cui Eric Cantona, Samuel Eto'o e Fernando Torres - e da un nuovo sistema di personalizzazione dello stadio.

FIFA 21 è ora disponibile su PC - tramite il client Origin - a 59,99 euro e su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo consigliato di 69,99 euro. La Legacy Edition torna quest'anno su Nintendo Switch ad un prezzo sensibilmente ridotto: 'solo' 48,99 euro.

La versione next-gen arriverà il prossimo novembre su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S e sarà caratterizzata da un comparto grafico all'avanguardia e da tempi di caricamento ridotti.