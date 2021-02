Ufficiale il visore VR per PlayStation 5 con un nuovo controller e cavo singolo

Sony ha rivelato ufficialmente il "sistema VR di ultima generazione per PlayStation 5". Non è ancora un annuncio circostanziato in quanto emergono solo pochi dettagli preliminari tramite questo blog post di Hideaki Nishino.

PSVR 2.0 per PlayStation 5: ecco l'annuncio

Si promettono miglioramenti su quasi tutti gli aspetti, a partire dal campo visivo fino alla risoluzione, due aspetti cruciali per le esperienze in Realtà Virtuale. Ma anche tracciamento e input vedranno dei miglioramenti. Inoltre, il nuovo visore "si connetterà alla PS5 tramite un singolo cavo per semplificare l’installazione e migliorare la facilità di utilizzo, permettendo nel contempo una esperienza visiva ad alta fedeltà" scrive Nishino. Connessione semplificata, dunque, ma non wireless, come per Oculus Quest 2.

Ci sarà un nuovo controller espressamente indirizzato alle esperienze VR, che in qualche modo erediterà le novità introdotte con DualSense, oltre a un design più ergonomico. Con queste parole, con ogni probabilità si intende la presenza del supporto al feedback aptico proprio di DualSense. Il visore PSVR2.0 non uscirà però nel 2021.

"C’è ancora molto lavoro da svolgere per ultimare il nostro nuovo sistema VR, quindi non uscirà nel 2021. Volevamo comunque fornire questa notizia in anticipo ai nostri fan, dato che la comunità di sviluppatori ha già cominciato a lavorare su nuovi mondi da esplorare in realtà virtuale."

Al momento del lancio sul mercato PlayStation 5 è arrivata priva di un supporto diretto alle soluzioni di Realtà Virtuale o a PlayStation VR: attualmente si può giocare in virtual reality solo con i giochi PS4 che la supportano, via retrocompatibilità.