Mohammed bin Salman nel mondo dei videogiochi: adesso ha quote di minoranza in EA, Take-Two e Activision Blizzard

L'Arabia Saudita ha fatto investimenti per 3,3 miliardi di dollari in aziende appartenenti al mondo dei videogiochi, specificamente Electronic Arts, Take-Two e Activision Blizzard. Il paese arabo ha utilizzato il suo fondo di investimento pubblico per acquisire un gran numero di azioni di questi produttori di videogiochi, secondo quanto riferisce Al Jazeera, con l'obiettivo di cambiare il giudizio che viene dato alla nazione, soprattutto dai più giovani.

L'Arabia Saudita investe nei videogiochi

Questa operazione, secondo le fonti intrapresa per volere del principe ereditario Mohammed bin Salman, rappresenta un deciso ingresso nel mondo dei videogiochi, seppure si tratti di quote di minoranza dei vari gruppi.

Non è il primo sconfinamento di bin Salman nel mondo dei videogiochi, visto che l'anno scorso annunciava una partecipazione nella società di giochi giapponese SNK Corporation attraverso la MiSK Foundation da lui controllata. L'obiettivo dichiarato in quel caso era quello di proseguire nell'investimento fino a prendere il controllo dello studio. SNK è un'iconica software house di videogiochi, diventata famosa nel corso degli anni per aver dato i natali a giochi del calibro di Metal Slug, The King of Fighters, Samurai Shodown e Fatal Fury.

Mohammed bin Salman sta realizzando una serie di investimenti all'interno dell'industria dell'intrattenimento con l'obiettivo di influire sulla considerazione che l'opinione pubblica ha dell'Arabia Saudita, oggi vista come una potenza opprimente in seguito alle controverse decisioni sulla guerra in Yemen e le polemiche nate all'indomani dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

A tal scopo, bin Salman ha fatto recentemente varie aperture ai mondi dello sport e degli eSport, per cercare di incontrare gli interessi anche dei più giovani. Tuttavia, è un cammino ancora irto di ostacoli: ad esempio, lo scorso anno Riot Games (League of Legends) è stata costretta a ritirarsi da un accordo con l'Arabia Saudita dopo che la community ha protestato in maniera veemente circa l'appoggio al progetto NEOM del regno. Il principe ereditario saudita identifica con questo nome un suo visionario tentativo di stabilire una città intelligente dotata di robot taxi, auto volanti, scuole basate su ologrammi e anche una gigante luna artificiale. Neom sorgerebbe in prossimità del confine nord-occidentale del paese nella Provincia di Tabuk: 20 mila persone sarebbero rilocate nella città, che fungerebbe anche da meta turistica.