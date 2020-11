PS5 DualSense: la vera chiave della Next-Gen? Ecco le prime impressioni

Al momento della presentazione di DualSense, Sony ha calamitato le attenzioni dei giocatori con due concetti: feedback aptico e grilletti adattativi. Pur senza scendere nei particolari. Adesso che abbiamo il nuovo DualSense, insieme a PlayStation 5, tra le mani, possiamo dirvi a cosa si riferiva. Lo facciamo con un video, dove Bruno vi spiega tutto nei minimi dettagli.

DualSense è totalmente innovativo. Fondamentalmente l'effetto di vibrazione cambia in intensità e in modalità di moto a seconda del punto del DualSense, trasmettendo un effetto particolare al giocatore. Per quanto riguarda i grilletti adattivi, invece, abbiamo una resistenza diversa a seconda del tipo di azione di gioco: quindi possono presentare una resistenza molto forte alla pressione o diventare molto scorrevoli.

Miglioramenti anche per quanto concerne il peso, sensibilmente ridotto, e la durata della batteria, che questa volta potrà essere ricaricata tramite USB Type C. Notiamo inoltre la presenza di un nuovo pulsante, Create, che rimpiazza il tasto Share per introdurre nuove opzioni dedicate alla creazione e alla condivisione di contenuti.

Altra nuova funzionalità di DualSense riguarda il suo microfono integrato, che permetterà ai giocatori di comunicare con i propri amici senza dover ricorrere a un headset. Si tratta tuttavia di una feature indicata prettamente per le conversazioni rapide: per le sessioni di chat prolungate, Sony consiglia comunque l'utilizzo di un paio di cuffie.

Il design finale del controller, ottenuto dopo numerosi concept e centinaia di mockup, mette in evidenza una doppia colorazione (bianca e nera) e un riposizionamento dell'iconica lightbar del DualShock 4, che qui illumina i due lati del touchpad.