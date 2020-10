PlayStation 5, il nostro unboxing: uno sguardo ravvicinato alla console next-gen

È approdata in redazione poche ore fa, ma ha già conquistato la nostra totale attenzione. PlayStation 5 è pronta per i primi test, quelli in cui analizzeremo le principali caratteristiche tecniche e software, con l'obiettivo di scoprire quali sono i punti di forza dell'ambiziosa macchina di Sony.

Non manca il DualSense, il nuovo controller dotato di feedback aptico e di qualche altra piccola aggiunta. Osserviamo insieme la console da vicino attraverso le nostre immagini.

PS5 in tutto il suo splendore: l'unboxing in diretta



Appena rimossa dalla sua confezione, PlayStation 5 appare come una console piuttosto voluminosa, che sfoggia un design futuristico e tutt'altro che convenzionale.

La versione da noi ricevuta corrisponde al modello standard, quello che, a differenza della controparte Digital, integra il lettore ottico. Nella diretta trasmessa qualche ora fa sulla nostra pagina Facebook abbiamo dato uno sguardo ravvicinato alla console, offrendovi le prime impressioni in merito al design e alle caratteristiche hardware.

PS5: una gallery dedicata interamente alla console

Nella galleria dedicata a PlayStation 5 potete dare una migliore occhiata alla 'grande' console next-gen. Osserviamo così il massiccio chassis e i dettagli opachi e lucidi del particolare design.

Diamo inoltre uno sguardo al nuovo DualSense, controller che, ricordiamo, integra un inedito sistema di feedback aptico e i nuovi trigger adattivi per poter offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva rispetto al passato. Come la console stessa, anche il DualSense mette in mostra una doppia colorazione (bianca e nera) e le luci LED posizionate ai due lati del touchpad.

Ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Italia dal prossimo 19 novembre nelle versioni standard (con lettore ottico) e digital, ai rispettivi prezzi di 499 euro e 399 euro. Nel nostro articolo potete scoprire tutti i dettagli legati alle prestazioni della console e alle sue principali feature, così come troverete i video ufficiali del teardown e della nuova interfaccia utente.