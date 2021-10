Horizon Forbidden West sempre più vicino su PS5: ecco le nuove abilità di Aloy

Il gameplay trailer di Horizon Forbidden West ha rivelato il potenziale su PlayStation 5 dell'action a mondo aperto in fase di sviluppo presso Guerrilla Games. Sulla base del primo capitolo, Horizon Zero Dawn, sono state sviluppate nuove meccaniche di gioco allo scopo di rendere più gratificante l'esplorazione del giocatore e conferirgli maggiore libertà di movimento.

Horizon Forbidden West: esplorazione subacquea, sistema di movimento perfezionato, arrampicata e planaggio

Il team di sviluppo, attraverso le parole di David McMullen, Lead Systems Designer di Guerrilla (Killzone), pubblicate sul PlayStation Blog, svela diverse novità sul processo di sviluppo e sul perché il team ritiene così importante aumentare la libertà del giocatore nel corso dell’avventura.

Si raccontano, nello specifico, tutti gli aspetti legati alle skill della protagonista Aloy: dall'esplorazione subacquea al sistema di movimento perfezionato, dall'inedita modalità di arrampicata al nuovo sistema di planaggio con lo scudo olografico.

Il Lead Combat Designer di Guerrilla, Dennis Zopfi, racconta come il team di sviluppo ha lavorato sulle caratteristiche chiave del gameplay: "Tutte le nostre decisioni sul sistema di combattimento sono state prese tenendo in considerazione la libertà decisionale del giocatore, e questo vale ogni aspetto: corpo a corpo, armi, equipaggiamento, abilità e altre nuove meccaniche. Volevamo dare ai giocatori più strumenti, profondità e variabili con cui interagire".

In Horizon Forbidden West il giocatore potrà potenziare armi ed equipaggiamento. In questo modo è possibile sbloccare slot aggiuntivi per potenziare l'attrezzatura e le abilità, fornendo al giocatore un livello maggiore di personalizzazione. Un altro modo per potenziare le abilità di Aloy è attraverso l'albero delle abilità. "In Horizon Zero Dawn, le abilità venivano acquistate e sbloccate man mano che si saliva di livello", spiega Guerrilla. “Anche se questo principio rimane nel sequel, abbiamo completamente ridisegnato l'albero delle abilità con tracce e abilità aggiuntive; all'interno dell'albero delle abilità, le abilità lavorano in sinergia con quelle che sono già presenti sull'equipaggiamento".

Lo sviluppo del personaggio Aloy ha coinvolto diverse squadre, continuano a raccontare i due membri di Guerrilla sul PlayStation Blog. “Partiamo sempre dal personaggio e da come vogliamo che il giocatore lo percepisca durante il gioco. Nel caso di Aloy questo significa trasmettere aspetti come intelligenza, velocità, agilità, precisione e intraprendenza".

L'Ovest Proibito è una frontiera maestosa ma pericolosa con molte minacce misteriose che Aloy può incontrare. Questo richiede un ulteriore lavoro al team di sviluppo nell'assicurarsi che la protagonista abbia le armi e gli strumenti adatti per poter gestire queste battaglie.

"Abbiamo pensato a una serie di aggiunte sottili ma di grande impatto in termini di dinamicità del gameplay. Solo per citare alcuni esempi: Aloy può saltare tra le pareti, saltare via da una superficie mentre si arrampica, può volteggiare e altro ancora. Anche se queste potrebbero sembrare piccole cose, combinate creano sfide ambientali avvincenti e più opzioni per i giocatori".

Horizon Forbidden West sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 18 febbraio 2022.