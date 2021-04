Horizon Zero Dawn è ora gratis su PS4 e PS5: ecco come riscattarlo

Tramite l'iniziativa Play at Home, Sony sta regalando numerosi giochi estratti dal ricco catalogo PlayStation. Nelle scorse settimane i giocatori hanno potuto mettere le mani su titoli come Abzû, Subnautica e The Witness - tutti indie di successo - e, adesso, possono ottenere una delle esclusive più acclamate della penultima generazione: è Horizon Zero Dawn, disponibile nella sua Complete Edition senza costi aggiuntivi. Ecco come ottenere la propria copia per PS4 e PS5.

Horizon Zero Dawn Complete Edition in regalo con Play at Home

Lanciato in Europa nel marzo 2017, Horizon Zero Dawn inaugura il nuovo franchise di Guerrilla Games, studio olandese che si cela dietro la popolare serie Killzone.

Dagli sparatutto in prima persona si passa a un'avventura open world, ambientata in un mondo post-apocalittico dominato dalla natura e da colossali creature meccaniche che hanno rimpiazzato la fauna terrestre. "In un'epoca in cui la Terra è popolata dalle macchine e l’umanità non è più la specie dominante, una giovane cacciatrice di nome Aloy inizia un viaggio alla scoperta del suo destino".

Come annunciato da Sid Shuman, Direttore della comunicazione per Sony Interactive Entertainment, l'action/adventure debuttato su PlayStation 4 entra a far parte del programma Play at Home: il gioco è ora disponibile al download gratuito per PS4 e, tramite retrocompatibilità, per PS5. Basterà accedere al PlayStation Store dalla propria console e cercare la sezione "Play at Home"; in alternativa potete visitare il sito ufficiale e aggiungere il titolo alla vostra raccolta.

Shuman ci ricorda che questa versione di Horizon Zero Dawn coincide con la Complete Edition, la quale include il DLC The Frozen Wilds, espansione ambientata durante la trama principale di Zero Dawn: "In The Frozen Wilds, Aloy si spinge verso l’area di confine della tribù di survivalisti Banuk per indagare su una misteriosa nuova minaccia proveniente dalle macchine".

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn Complete Edition è disponibile per il download gratuito solo fino alle 5:00 (ora italiana) di sabato 15 maggio 2021.

Perché recuperare Horizon Zero Dawn? Per prepararsi a Forbidden West

Lo scorso anno, durante la presentazione ufficiale di PlayStation 5, abbiamo assistito al reveal di Horizon Forbidden West, attesissimo sequel di Zero Dawn e primo gioco della serie a sbarcare ufficialmente sulla console next-gen - ma con una release prevista anche su PS4.

"La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell'umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo", con queste premesse, Aloy inaugura un nuovo viaggio verso l'Ovest Proibito, esplorando una frontiera che cela misteriose minacce e, in particolare, "un nemico apparentemente invincibile".

Ritorna l'apprezzata formula open world di Zero Dawn, arricchita in questo caso da un comparto tecnico all'avanguardia che trarrà enorme vantaggio dall'hardware di nuova generazione.

Non abbiamo molte informazioni circa la data di uscita di Horizon Forbidden West, ma a giudicare dagli ultimi rumor non ci toccherà attendere troppo. Secondo l'analista Roberto Serrano', l'uscita del gioco è stata già programmata per l'ottobre 2021. Lo stesso Serrano' ci anticipa che il gioco avrà due diverse modalità grafiche: una Performance Mode, in cui il gioco girerà in 4K a 60 fps, e una Quality Mode, che limiterà il frame rate a 30 fps per introdurre effetti grafici aggiuntivi.

Sony non ha commentato le ultime voci di corridoio, ma ci aspettiamo un annuncio ufficiale entro un paio di mesi, anche in vista dell'eventuale lancio di God of War 2 (Ragnarok).