Ratchet & Clank in regalo su PS4 grazie all'iniziativa Play At Home

Sony decide di rilanciare Play At Home, iniziativa con cui, lo scorso aprile, la compagnia ha offerto gratuitamente due giochi PlayStation. Un anno dopo, il programma è pronto a ripartire con Ratchet & Clank (2016), soft reboot dell'omonima serie action/platform, che dal prossimo mese potrà essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti PS4.

Play At Home ritorna a marzo: si parte con Ratchet & Clank

Dopo Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey, sarà l'iconico duo di Insomniac Games a intrattenere i giocatori in questo delicato periodo. Con il rilancio di Play At Home, Sony ha colto tale occasione per ringraziare la comunità medica e tutti coloro che stanno lavorando per ostacolare la diffusione del virus che ha segnato il mondo negli ultimi dodici mesi.

"In questo momento storico, il team di PlayStation vuole ringraziare la community con un regalo. In questi giorni, abbiamo tutti bisogno di qualcosa con cui distrarci e di un’altra buona ragione per mantenere il distanziamento sociale, quindi siamo lieti di offrirvi una selezione gratuita di fantastici giochi e offerte sull’intrattenimento". Sono le parole di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, che ha firmato il post pubblicato sul PlayStation Blog.

Ryan annuncia così la prossima ondata di regali, quella che sarà inaugurata il 2 marzo 2021 con il già menzionato Ratchet & Clank. Il gioco PS4 sarà disponibile al download gratuito, tramite PlayStation Store, dalle ore 5:00 di martedì 2 marzo fino alle ore 4:00 del 1 aprile. "Una volta riscattato, il gioco rimarrà vostro per sempre", specifica Sony. Ricordiamo che il titolo potrà essere installato anche sulla nuova PlayStation 5, via retrocompatibilità.

Grazie all'iniziativa Play At Home, inoltre, dal 25 marzo gli utenti PlayStation potranno usufruire di una speciale offerta dedicata a Funimation e Wakanim, piattaforme on demand dedicate agli appassionati di anime. Nello specifico, si parla di tre mesi di abbonamento in regalo per tutti i nuovi abbonati. Purtroppo, nessuno dei due servizi è disponibile in Italia.

Ratchet & Clank è solo il primo di una serie di giochi che Sony offrirà ai suoi utenti con Play At Home. Nelle prossime settimane scopriremo quali saranno gli altri titoli riscattabili. Giovedì 25 febbraio, invece, assisteremo al nuovo evento State of Play dedicato a PS4 e PS5. Lo show durerà circa 30 minuti e prevede almeno una decina di annunci, tra cui troveremo titoli inediti e aggiornamenti sulle produzioni indie e third-party già annunciate.