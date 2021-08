Horizon Forbidden West è stato rinviato al 2022: ecco la nuova data di uscita

Sony ha sorpreso gli spettatori della Opening Night Live della Gamescom con un paio di annunci a tema PlayStation. Il primo è dedicato a Death Stranding Director's Cut, riedizione dell'acclamata opera di Hideo Kojima che approderà su PlayStation 5 con una valanga di nuovi contenuti. Il secondo, tutt'altro che entusiasmante, riguarda Horizon Forbidden West, sequel del mai troppo lodato Zero Dawn: il gioco di Guerrilla è stato ufficialmente rimandato ai primi mesi del 2022.

Horizon Forbidden West su PS4 e PS5 dal 18 febbraio 2022

Originariamente previsto per le festività del 2021, il lancio di Forbidden West slitta di un paio di mesi: il gioco sarà disponibile dal 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. La notizia arriva senza troppe sorprese: il suo rinvio era stato anticipato già lo scorso luglio da Jason Schreier, profetico reporter di Bloomberg, che aveva parlato delle difficoltà incontrate da Guerrilla nel periodo dell'emergenza sanitaria, con molti sviluppatori costretti a lavorare da casa.

Motivazioni che sono state confermate dallo stesso Mathijs de Jonge. Il game director di Horizon è intervenuto durante l'evento supervisionato Geoff Keighley per parlarci di Forbidden West: "Tutto procedeva come da programma, ma non eravamo sicuri di poter raggiungere nei tempi previsti il livello di qualità a cui aspiravamo". La pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sul team di Guerrilla, che si è dovuto adattare a nuovi flussi di lavoro e a nuovi protocolli di sicurezza.

Oltre ad ufficializzare la nuova data del 18 febbraio, sul PlayStation Blog de Jonge ha annunciato che i preordini del gioco si apriranno il prossimo 2 settembre. "Sebbene la decisione di rimandare l’uscita del gioco al 2022 non sia stata affatto facile, vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare tutti i nostri fan per l’incredibile supporto", ha aggiunto il game director dello studio olandese. "Sappiamo quanto siete ansiosi di ritrovare Aloy e i suoi amici, di proseguire la sua storia e di esplorare un mondo nuovo e ancora più pericoloso. In questi mesi ci avete testimoniato la vostra passione con illustrazioni, cosplay, fotografie virtuali e video stupefacenti".

Mathijs de Jonge ha colto l'occasione per ricordarci che la patch next-gen di Horizon Zero Dawn è ora disponibile su PS5: la novità più importante è la nuova modalità grafica che porta il framerate a 60 fotogrammi al secondo. L'aggiornamento è gratuito per tutti i possessori del gioco.

Tornando a Horizon Forbidden West, il gameplay del prossimo capitolo cross-gen è stato mostrato per la prima volta lo scorso maggio, durante lo State of Play di Sony. In circa 14 minuti di gioco estratti dalla campagna single player osserviamo Aloy in azione, impegnata in una missione di soccorso: la sezione, interamente ambientata nelle rovine di San Francisco, ci offre uno sguardo ravvicinato all'adrenalinico sistema di combattimento e all'esplorazione dei fondali marini.