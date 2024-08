Nintendo ha venduto poco più di 2 milioni di Switch, è giunta l'ora del successore?

Nintendo ha presentato i dati finanziari del Q1 fiscale 2025, che termina il 30 giugno: fatturato e utili sono crollati, insieme al declino delle vendite della console Switch.

Il fatturato della casa di Kyoto ha toccato 246,6 miliardi di yen, mentre l'utile netto si è fermato a 80,9 miliardi di yen, dati che rispetto all'anno passato segnano un -46,5% e un -55,3%.

Le vendite di Switch si sono attestate a 2,1 milioni di unità (1,24 milioni solo del modello OLED), in calo del 46,3% su base annua. Da tempo si mormorava dell'arrivo di un successore della Switch e l'azienda nei mesi scorsi ha confermato che sarà svelato entro la fine del corrente anno fiscale, che termina a marzo 2025.

Nintendo ha ribadito che si aspetta di vendere 13,5 milioni di unità dell'attuale modello di Switch nell'anno fiscale, nonostante la console abbia oltre 7 anni e sia la seconda più venduta di tutti i tempi (ha toccato quota 143,2 milioni), dietro solo al Nintendo DS con 154,02 milioni di unità.

Senza titoli di grido nell'ultimo periodo, la vendite di software di Nintendo sono calate a 30,64 milioni di unità, un passo indietro del 41,3% su base annua. Secondo l'azienda, l'uscita di Super Mario il Film e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nello stesso periodo dell'anno scorso hanno inciso negativamente sul confronto, in quanto l'anno passato fecero da traino.

Non mancheranno comunque first party interessanti per i possessori di Switch in futuro, tra cui The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom il 26 settembre, Mario & Luigi: Fraternauti il 7 novembre e Donkey Kong Country Returns HD il 16 gennaio 2025. Sempre l'anno prossimo sono previsti Pokémon Legends: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond.

La spinta a monetizzare le proprietà intellettuali fuori dal mondo delle sue console, tra mobile, film e parchi a tema, ha certamente dato vigore ai conti in passato, ma nel trimestre quella parte del business ha perso il 54% su base annua, fermandosi a 14,7 miliardi di yen.

L'azienda, infine, sta lavorando a un film d'animazione di Super Mario, che sarà prodotto da Illumination e la cui uscita è prevista per il 2026, ma anche su un adattamento cinematografico "live action" di The Legend of Zelda.