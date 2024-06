Annunciato The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e, per una volta, non si impersona Link

The Legend of Zelda

Durante l'ultimo Nintendo Direct, trasmesso pochi minuti fa, è stato annunciato a sorpresa The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Il nuovo capitolo della storica serie presenta una grossa differenza rispetto al passato: i giocatori non impersoneranno Link.

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom la protagonista sarà la Principessa Zelda, che dovrà salvare Link, ribaltando così i ruoli tradizionali della serie. Il nuovo capitolo adotta uno stile grafico simile a quello del remake di Link's Awakening recentemente rilasciato e si ispira agli elementi di gioco dei primissimi titoli della saga.

Nintendo ha presentato l'inedito episodio 2D durante il suo ultimo Direct, tenutosi oggi pomeriggio e dedicato interamente alle produzioni in arrivo sulla console ibrida tra il 2024 e il 2025.

The Legend of Zelda ritorna al 2D su Switch

In Echoes of Wisdom, Link è scomparso e Zelda dovrà collaborare con la misteriosa fata Tri, che le dona il Tri Rod, un bastone magico per creare repliche, ovvero riproduzioni dei personaggi e degli oggetti in cui ci si imbatte nel mondo, e che può aiutare Zelda a ritrovare Link. Eiji Aonuma, il produttore della serie, ha spiegato che il gioco offrirà un nuovo stile di gioco con una prospettiva dall'alto, rompendo le convenzioni dei precedenti giochi di Zelda.

Nel nuovo titolo i giocatori possono creare repliche di blocchi d'acqua per farsi strada verso l'alto, costruire ponti usando vecchi letti, lanciare rocce contro i nemici o scoprire altre combinazioni creative. Si possono anche creare repliche dei mostri per farle combattere al proprio fianco.

L'ambizioso Echoes of Wisdom sarà disponibile in versione digitale sul Nintendo eShop per Nintendo Switch a partire dal 26 settembre 2024.

L'annuncio, che si somma a quelli di altri giochi importanti come Metroid Prime 4: Beyond e Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, dimostrando che Nintendo Switch ha ancora importanti novità in arrivo per la seconda metà del 2024.