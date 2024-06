Metroid Prime 4: Beyond nel primo trailer gameplay. Lancio nel 2025, sarà cross-gen?

Dopo ben 7 anni, vediamo finalmente in azione Metroid Prime 4. Noto ora come 'Beyond', il quarto capitolo della saga 3D di Samus Aran si mostra nel primo, spettacolare trailer gameplay. Nintendo conferma l'arrivo su Switch in un generico 2025. Sarà un titolo di lancio di Switch 2?

Nel corso di uno scoppiettante Direct dove abbiamo visto un nuovo gioco di Mario & Luigi e, soprattutto, un inedito capitolo 2D della serie The Legend of Zelda, Nintendo ha sorpreso i giocatori con un altro grande annuncio. Dopo una spasmodica attesa, Samus Aran sembra finalmente pronta a tornare con Metroid Prime 4: Beyond, titolo definitivo del prossimo capitolo della saga sci-fi.

Abbiamo un trailer gameplay e, cosa più importante, una finestra di lancio.

Metroid Prime 4 su Nintendo Switch (e Switch 2?) nel 2025

"Samus Aran, la cacciatrice di taglie più abile della galassia, si prepara a tornare in azione", così Nintendo presenta ufficialmente Metroid Prime 4: Beyond.

Annunciato per la prima volta nel 2017 con il titolo di 'Metroid Prime 4', il quarto episodio della serie sparatutto era originariamente in lavorazione presso gli studi di Singapore di Bandai Namco. Il gioco è poi sparito dai radar e per un lungo periodo Nintendo non ha condiviso alcun dettaglio, almeno fino ai primi giorni del 2019. Nel gennaio di quell'anno, infatti, Shinya Takahashi di Nintendo EPD ha svelato che lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato riavviato e che i lavori sono stati affidati nuovamente a Retro Studios, storici sviluppatori della saga 3D di Samus Aran.

Arriviamo quindi al 2024, all'evento odierno in cui abbiamo finalmente rivisto Metroid Prime 4, ora accompagnato dal sottotitolo Beyond. A sette anni dal suddetto annuncio vediamo per la prima volta in azione il quarto capitolo, che si presenta in forma più che smagliante nel suo trailer gameplay. Come sottolinea la stessa Nintendo nel trailer, le sequenze mostrate "sono ancora in fase di sviluppo", ma difficilmente noteremo grossi cambiamenti al lancio del gioco.

Nintendo conferma la finestra di lancio: un generico 2025. Quest'informazione suggerirebbe un rilascio cross-gen, considerando che il successore di Nintendo Switch dovrebbe debuttare proprio nel Q1 2025 - almeno secondo le ultime indiscrezioni. Insomma, non ci sorprenderemmo se Metroid Prime 4: Beyond diventasse un titolo di lancio dell'ipotetica Switch 2.